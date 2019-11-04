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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
04.11.2019 - 10:57, Son Güncelleme:

Beşiktaş, karabulutları dağıttı

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Beşiktaş, karabulutları dağıttı

Süper Lig'in ilk 6 haftasında sadece 5 puan alabilen ve 16'ncı sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, son 4 maçta 10 puan elde ederek 8'inciliğe kadar yükseldi. Ligdeki ilk 6 maçında zirvenin 9 puan gerisinde kalan Beşiktaş, son 4 haftada ise farkı 4 puana indirdi.

Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş, üstündeki karabulutları dağıttı. ,

Sezonun ilk 6 haftasında sadece bir kez kazanıp, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 5 puan alabilen siyah-beyazlı takım, son 4 haftadaki performansıyla şampiyonluk iddialarını güçlendirdi.

Ligin 6 haftalık bölümünde topladığı 5 puanla en kötü başlangıçlardan birini yaşayan Beşiktaş, 16'ncı sıraya kadar geriledi. Geçen sezon Fenerbahçe'nin yaşadığına benzer sıkıntılarla sezon başlangıcı yapan siyah-beyazlı ekip, son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle yükselişe geçti. Söz konusu 4 karşılaşmadan 10 puan çıkaran Beşiktaş, 8. sıraya kadar çıktı.

Yükselişine 7. haftada konuk ettiği lider Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek başlayan siyah-beyazlı takım, ardından deplasmanda MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalırken, taraftarı önündeki derbide Galatasaray'a 1-0, rakip sahada ise Antalyaspor'a 2-1 üstünlük sağladı.

Zirveyle puan farkını eritti

Sezonun ilk 6 maçında lider Aytemiz Alanyaspor'un 9 puan gerisine düşen Beşiktaş, son 4 haftada bu farkı 4'e düşürdü.
Siyah-beyazlı takım, 6 maçta 11 puan toplayan Fenerbahçe ile arasındaki farkı 10. hafta sonunda 2'ye kadar indirmeyi başardı.
Beşiktaş; Trabzonspor ve Galatasaray ile 4 olan farkı ise 1'e indirdi.

Kaostan çıktı

Beşiktaş, son haftalarda elde ettiği başarılı sonuçlara kaostan çıktı.

Alınan kötü sonuçların ardından kulüp başkanı Fikret Orman'ın istifa etmesiyle yeniden seçime giden siyah-beyazlılarda, taraftarlar da teknik direktör Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi.

Kulüpte gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda Ahmet Nur Çebi başkanlığa seçilirken, Avcı da takımının elde ettiği iyi sonuçlarla rahat bir nefes aldı.

Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi yönetiminin göreve gelmesiyle hızlı bir yükseliş yaşadı ve ligde çıktığı iki maçı da kazandı.

İlk derbiyi kazandı

Beşiktaş, yükselişe geçtiği son 4 maçta bir de derbi galibiyetine imza attı.

Siyah-beyazlılar, 9. haftadaki derbide Galatasaray'ı evinde 1-0 yenerek taraftarının yüzünü güldürdü.

Deplasman fobisini yendi

Siyah-beyazlı ekip, son dönemde deplasman fobisinin önüne geçti.

Ligin ilk 6 haftasındaki 3 deplasman maçını da mağlubiyetle tamamlayan Beşiktaş, yükselişe geçtiği periyottaki 2 dış saha maçından birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan çıkardı.

İlk dış saha puanını MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalarak alan Beşiktaş, son deplasman maçında ise Antalyaspor'u 2-1 yenmeyi başardı.

Savunmasını toparladı

Kötü başlangıç yaptığı periyotta yediği gollerle gündeme gelen Beşiktaş, savunmasıyla yükselişe geçti.

Ligin ilk 6 maçında 12 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, sonraki 4 maçta ise kalesinde sadece 1 gol gördü.

Beşiktaş, son 4 haftada averajını da düzeltme yoluna gitti. Sadece 5 puan topladığı periyotta 8 gol atabilen siyah-beyazlı ekip, kalesinde 12 gol görerek eksi 4 averajda kaldı.

Geride kalan 4 maçta ise 5 gol atıp 1 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, 10. hafta sonunda averajını sıfırladı.


 

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