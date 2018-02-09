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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerBeşiktaş Karabükspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor Arena Beşiktaş Karabükspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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Spor Arena
09.02.2018 - 08:48, Son Güncelleme:

Beşiktaş Karabükspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Beşiktaş ile Karabükspor, Süper Lig'de 19 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş bu maçların 11'inde sahadan galip ayrıldı. Beşiktaş, Karabükspor ile kendi evinde oynadığı dokuz maçta da yenilgi yüzü görmedi ve bu maçların sekizinde rakibine gol atmayı başardı.Peki Beşiktaş Karabükspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş, Süper Lig'de evinde 36 maçtır kaybetmiyor. Bu, Süper Lig'de halen devam eden en uzun iç saha yenilmezlik serisi ve aynı zamanda Beşiktaş'ın 1989-1992 arasında kulüp rekoru kırdığı 51 maçlık süreçten bu yana en uzun serisi. Karabükspor, Süper Lig'de oynadığı son 38 deplasman maçının 37'sinde kalesini gole kapatamadı ve bu maçların sadece ikisinde sahadan galip ayrılabildi.

Karabükspor, Süper Lig'de 2014/15 sezonu başından bu yana deplasmanlarda Gençlerbirliği'nin ardından en fazla maç kaybeden ikinci takım. Ancak Karabükspor, çıktığı 44 deplasman maçının 33'ünü kaybetti ve %75'lik bu oran, bu süre zarfında ligde yer alan takımlar arasındaki en yüksek mağlubiyet oranı.

Beşiktaş Karabükspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş Karabükspor maçı 10 Şubat Cumartesi akşamı saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde zaman zaman yağmur altında yapılan idman 1.5 saat sürdü.

Uzun bir aradan sonra tam kadro yapılan idmanda futbolcuların oldukça hırslı olduğu görüldü. Takım toplantısının ardından ısınma koşuları yapan futbolcular, 5’e 2 çalışması ile antrenmana devam etti. İkinci bölümde taktik programa geçen Güneş, özellikle tek pas üzerinde durdu. Antrenman, yarı sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarını tam kadro sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 10 Şubat Cumartesi günü Kardemir Karabükspor ile evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tam kadro sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda, siyah-beyazlılar istasyon koşuları, pas ve top kapma çalışmasının ardından minyatür kale maç oynadı. Gençlerbirliği mücadelesinde görev alan Mustafa Pektemek, Tolgay Arslan, Caner Erkin, Gary Medel ve Pepe gibi isimler minyatür kale maçın ardından idmanı tamamladı.

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