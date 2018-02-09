Beşiktaş Karabükspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Beşiktaş ile Karabükspor, Süper Lig'de 19 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş bu maçların 11'inde sahadan galip ayrıldı. Beşiktaş, Karabükspor ile kendi evinde oynadığı dokuz maçta da yenilgi yüzü görmedi ve bu maçların sekizinde rakibine gol atmayı başardı.Peki Beşiktaş Karabükspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Beşiktaş, Süper Lig'de evinde 36 maçtır kaybetmiyor. Bu, Süper Lig'de halen devam eden en uzun iç saha yenilmezlik serisi ve aynı zamanda Beşiktaş'ın 1989-1992 arasında kulüp rekoru kırdığı 51 maçlık süreçten bu yana en uzun serisi. Karabükspor, Süper Lig'de oynadığı son 38 deplasman maçının 37'sinde kalesini gole kapatamadı ve bu maçların sadece ikisinde sahadan galip ayrılabildi.
Karabükspor, Süper Lig'de 2014/15 sezonu başından bu yana deplasmanlarda Gençlerbirliği'nin ardından en fazla maç kaybeden ikinci takım. Ancak Karabükspor, çıktığı 44 deplasman maçının 33'ünü kaybetti ve %75'lik bu oran, bu süre zarfında ligde yer alan takımlar arasındaki en yüksek mağlubiyet oranı.
Beşiktaş Karabükspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Beşiktaş Karabükspor maçı 10 Şubat Cumartesi akşamı saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde zaman zaman yağmur altında yapılan idman 1.5 saat sürdü.
Uzun bir aradan sonra tam kadro yapılan idmanda futbolcuların oldukça hırslı olduğu görüldü. Takım toplantısının ardından ısınma koşuları yapan futbolcular, 5’e 2 çalışması ile antrenmana devam etti. İkinci bölümde taktik programa geçen Güneş, özellikle tek pas üzerinde durdu. Antrenman, yarı sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarını tam kadro sürdürdü
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 10 Şubat Cumartesi günü Kardemir Karabükspor ile evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tam kadro sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda, siyah-beyazlılar istasyon koşuları, pas ve top kapma çalışmasının ardından minyatür kale maç oynadı. Gençlerbirliği mücadelesinde görev alan Mustafa Pektemek, Tolgay Arslan, Caner Erkin, Gary Medel ve Pepe gibi isimler minyatür kale maçın ardından idmanı tamamladı.
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