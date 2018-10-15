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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
15.10.2018 - 12:12, Son Güncelleme:

Beşiktaş kanatlarıyla uçuyor

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Beşiktaş kanatlarıyla uçuyor

Siyah-beyazlı ekipte sağ ve sol kanatta görev alan Ryan Babel, Jeremain Lens, Ricardo Quaresma, Gökhan Gönül ile Caner Erkin, gollerin yüzde 43,7'sine imza attı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig ve Avrupa kupalarında olmak üzere toplam 32 gol atarken, bu 5 oyuncu bunların 14'üne katkı yaptı.

Sol kanatta görev alan Babel kaydettiği 6 golle takımın en golcü oyuncusu olarak dikkati çekerken, orta sahanın sağında forma giyen Lens 3 ve Quaresma da 2 kez fileleri havalandırdı - Sağ bek Gökhan Gönül 2 defa gol sevinci yaşarken, savunmanın solunda görev alan Caner Erkin de bir gol kaydetti

Spor Toto Süper Lig'de 3. sırada yer alan ve UEFA Avrupa Ligi'nde averajla lider durumda bulunan Beşiktaş, bu sezon kanat oyuncularından önemli katkılar alıyor.

Siyah-beyazlı ekibin sağ ve sol kanadında görev alan Ryan Babel, Jeremain Lens, Ricardo Quaresma, Gökhan Gönül ve Caner Erkin, gol yollarında verdikleri destekle dikkati çekiyor.

Beşiktaş, ligde ve Avrupa'da oynadığı 16 maçta toplam 32 gol kaydederken, bunların 14'ünü kanatta görev alan oyuncularıyla buldu. Babel, Lens, Quaresma, Gökhan Gönül ve Caner Erkin, böylece gollerin yüzde 43,7'sine imza attı.

Son 7 maçta katkı daha fazla

Siyah-beyazlı ekibin kanat oyuncuları son 7 karşılaşmada gole daha çok katkı yaptı.
Beşiktaş, ligde ve Avrupa'da olmak üzere geride kalan 7 karşılaşmada 11 gol kaydederken, bunların 7'sini kanat oyuncularıyla buldu.

Ryan Babel takımın en golcüsü

Orta sahanın solunda görev alan Ryan Babel, bu sezon santrforlarından yeterli desteği alamayan Beşiktaş'ta en golcü oyuncu olarak öne çıktı.
Hollandalı futbolcu ligde ve Avrupa'da şu ana dek 6 kez fileleri havalandırdı. Süper Lig'de rakip fileleri 4 kez havalandıran Babel, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 kez gol sevinci yaşadı.
Fenerbahçe maçında forvette oynayan Ryan Babel, takımının tek golünü atan oyuncu oldu.

Lens bu sezon parlıyor

Beşiktaş'ta orta sahanın sağında görev alan Jeremain Lens de bu sezon öne çıkan oyunculardan biri oldu.
Geçen sezonki performansından dolayı eleştiri alan Hollandalı oyuncu, 2018-2019'un ilk bölümünde 3 gole imza attı.
Ligde bir golü bulunan Lens, Avrupa kupalarında ise takımına 2 gollük katkı verdi.

Quaresma'da attı

Siyah-beyazlı ekibin orta sahanın sağında yer alan bir başka oyuncusu Ricardo Quaresma ise fileleri 2 kez fileleri havalandırmayı başardı.
Avrupa'da uzun süredir gol hasreti çeken Quaresma, ligde ise 2 gol attı. Portekizli oyuncu, bu gollerin birini penaltıdan buldu.

Gökhan Gönül ve Caner Erkin, 3 golle katkı verdi 

Savunmanın sağında yer alan Gökhan Gönül, takımı adına 2 gole imza attı.

Beşiktaş'ın bu sezonki ilk resmi maçı olan B36 Torshavn karşısında gol atan Gökhan Gönül, ligde ise bir kez fileleri havalandırdı.

Siyah-beyazlı ekipte sol bekte forma giyen Caner Erkin ise Avrupa kupalarında golünü kaydetti.

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