Beşiktaş kafilesi İzmir'de!

Adnan Menderes Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi Beşiktaşlı çok sayıda taraftar karşıladı.
Teknik direktör Şenol Güneş'e sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, tecrübeli teknik adama havalimanı içinde çiçek verdi. Taraftarlar takımı taşıyan otobüsü tezahüratlarla uğurladı.
Siyah-beyazlı kafile daha sonra kara yoluyla konaklayacağı otele geçti.
Beşiktaş'ta sakatlıkları olan Atiba Hutchinson, Dusko Tosic, Tolgay Arslan ve Gökhan Gönül de İzmir'e geldi.
Göztepe ile Beşiktaş arasında Bornova Stadı'nda oynanacak karşılaşma yarın saat 19.30'da başlayacak.