« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Beşiktaş kafilesi İzmir'de!

Beşiktaş kafilesi İzmir'de!

Süper Lig'de yarın Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş Futbol Takımı, İzmir'e geldi.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Adnan Menderes Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi Beşiktaşlı çok sayıda taraftar karşıladı.

Teknik direktör Şenol Güneş'e sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, tecrübeli teknik adama havalimanı içinde çiçek verdi. Taraftarlar takımı taşıyan otobüsü tezahüratlarla uğurladı.

Siyah-beyazlı kafile daha sonra kara yoluyla konaklayacağı otele geçti.

Beşiktaş'ta sakatlıkları olan Atiba Hutchinson, Dusko Tosic, Tolgay Arslan ve Gökhan Gönül de İzmir'e geldi.

Göztepe ile Beşiktaş arasında Bornova Stadı'nda oynanacak karşılaşma yarın saat 19.30'da başlayacak.

Futbol
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL