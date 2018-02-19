Beşiktaş kafilesi Almanya'da!
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Bayern Münih ile yapacağı son 16 turu ilk maçı için Almanya'ya geldi.
Siyah-beyazlı kafileyi Münih Franz Josef Strauss Havalimanı'nda Türkiye'nin Münih Başkonsolosluğu yetkilileri karşıladı. Kafilede, kulüp başkanı Fikret Orman ve yöneticiler de yer aldı. Kafile, havalimanından kara yoluyla konaklayacağı Westin Grand Oteli'ne geçti.
Kafilenin otele girişinde toplanan Türk taraftarlar futbolculara büyük ilgi gösterirken, Portekizli yıldız Quaresma taraftarların fotoğraf çekilme isteğini kırmadı. Beşiktaş'ta eksik futbolcu bulunmazken, başkan Fikret Orman, 2. başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerden Metin Albayrak, Ahmet Ürkmezgil, Hüseyin Mican ve Berk Hacıgüzeller de kafilede yer aldı. Siyah-beyazlılar son çalışmasını TSİ 21:30'da Allianz Arena'da yapacak. Antrenman öncesi teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.
Teknik direktör Şenol Güneş, Bayern Münih maçı için kafileye 22 kişi dahil etti. Beşiktaş'ın Almanya kafilesinde şu isimler bulunuyor:
Tolga Zengin, Fabricio Ramirez, Ersin Destanoğlu, Domagoj Vida, Necip Uysal, Pepe, Dusko Tosic, Gökhan Gönül, Adriano Correia, Caner Erkin, Gary Medel, Tolgay Arslan, Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Ricardo Quaresma, Ryan Babel, Anderson Talisca, Oğuzhan Özyakup, Mustafa Pektemek, Alvaro Negredo, Vagner Love, Cyle Larin.
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