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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
08.08.2019 - 09:32, Son Güncelleme:

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi'ne beraberlikle başladı!

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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi'ne beraberlikle başladı!

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, eleme grubundaki ilk maçında Hollanda’da Polonya temsilcisi Gornik Leczna ile 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar maça; Fatma, Didem, Çiğdem, Arzu, Gizem, Yağmur, Kader, Emine, Esra, Demet ve Sevgi ile başladı.

Orta alan mücadelesi şeklinde geçen ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda Kader'in golüyle öne geçen temsilcimiz, üstünlüğünü koruyamadı ve maç 1-1 berabere tamamlandı.

9. Eleme Grubu'nda yer alan siyah-beyazlı ekip ikinci maçını 10 Ağustos’ta saat 19.00’da Hollanda ekibi Twente ile oynayacak. Beşiktaş, gruptaki son maçında 13 Ağustos’ta saat 19.30’da Ermenistan’ın Alashkert takımıyla karşılaşacak.

Grubu lider bitiren takım bir üst tura çıkacak.

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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligine beraberlikle başladı

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