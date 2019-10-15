Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'na isim sponsoru

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriBeşiktaş Kadın Basketbol Takımı'na isim sponsoru
GeriBasketbol Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'na isim sponsoru
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 15.10.2019 - 14:26, Son Güncelleme:

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'na isim sponsoru

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'na isim sponsoru

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ın adı, Beşiktaş TRC İnşaat oldu.

Beşiktaş Kulübü, TRC İnşaat ile kadın basketbol takımı için isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Vodafone Park'ta siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman ve TRC İnşaat Genel Müdürü Hümeyra Ökçün'ün katıldığı basın toplantısı ile siyah-beyazlı takımın yeni sezondaki adının Beşiktaş TRC İnşaat olduğu açıklandı.

Basın toplantısına A Milli Futbol Takımı'nın Fransa karşısında aldığı beraberlikten dolayı ay-yıldızlıları tebrik ederek başlayan Orman, "Dün akşam hepimize bir kez daha gurur yaşatan milli takımımızın başkan ve tüm yöneticilerini, teknik direktörünü ve oyuncularını tebrik ediyorum. Millet olarak mutlu olduk. Kahraman askerlerimizin böyle bir mücadele verdiği yerde bizleri mutlu ettikleri için camiam adına da tebrik ediyorum." diye konuştu.

Vodafone Park'taki son lansmanını yaptığını söyleyen Orman, "Yine güzel ve önemli bir lansman için bir araya geldik. Burada yapacağımız son lansman. Böyle de bir anlamı var. Bu duvarları, odayı yaptığım dakikayı hatırlıyorum. Biraz nostalji yaşamış oldum." ifadelerini kullandı.
Hümeyra Ökçün'e desteklerinden dolayı teşekkür eden Orman, şunları kaydetti:

"TRC İnşaat ile kadın basketbol takımımızın isim sponsorluğu için anlaşma imzaladık. Takımımızın adı Beşiktaş TRC İnşaat oldu. Formamızda da isimleri yer alacak. Hümeyra hanıma desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bayanların, bayan sporlarına sahip çıkmasından dolayı mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. İki taraf için de kazançlı olmasını diliyorum. Attığımız tüm imzalar karşılıklı kazan-kazan ilkesine yönelik oldu. Onların da bu anlaşmadan mutlu olacağını düşünüyorum. Ülkemiz ekonomik sıkıntılardan geçiyor. Son dönemim olduğu için radikal hareket ettik. Yapılan sponsorluk anlaşmaları bizim için çok önemliydi. Kendi bütçesi içinde bir takım oluşturmaya çalıştık. Kendi bütçemiz dahilinde mücadele edeceğimizi düşünüyorum."

Siyah-beyazlı takımın sporcularının tüm kadınlara umut olacağını söyleyen Hümeyra Ökçün ise şunları söyledi:
"TRC İnşaat olarak sosyal sorumluluk projesiyle yola çıktık. Başkan gönülden destek oldu ve Beşiktaş ailesinin bir parçası olarak bizi davet etti. Bu kızlar herkese umut olacak. Çok daha büyük başarılara imza atarak, herkesin 'ben de yapabilirim' demesine yol gösterecekler. İş kadınları da kadın sporlarını destekleyerek, insanlara yardım ederek değil içlerindeki gücü uyandırarak destek olacaklar. İnanıyorum ki başka arkadaşlarım da destek verecektir."

Toplantı sırasında söz alan asbaşkan Hüseyin Yücel'in tekerlekli sandalye basketbol takımı için destek sözü istemesine Ökçün, "Bununla ilgili çalışacağız." dedi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş, yeni sezonda Beşiktaş TRC İnşaat ismiyle mücadele edecek.


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor'da Obi Mikel'in sağlık durumu açıklandı
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'na isim sponsoru
Kore'deki tarihi maç sona erdi!