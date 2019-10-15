Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'na isim sponsoru

Beşiktaş Kulübü, TRC İnşaat ile kadın basketbol takımı için isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Vodafone Park'ta siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman ve TRC İnşaat Genel Müdürü Hümeyra Ökçün'ün katıldığı basın toplantısı ile siyah-beyazlı takımın yeni sezondaki adının Beşiktaş TRC İnşaat olduğu açıklandı.

Basın toplantısına A Milli Futbol Takımı'nın Fransa karşısında aldığı beraberlikten dolayı ay-yıldızlıları tebrik ederek başlayan Orman, "Dün akşam hepimize bir kez daha gurur yaşatan milli takımımızın başkan ve tüm yöneticilerini, teknik direktörünü ve oyuncularını tebrik ediyorum. Millet olarak mutlu olduk. Kahraman askerlerimizin böyle bir mücadele verdiği yerde bizleri mutlu ettikleri için camiam adına da tebrik ediyorum." diye konuştu.

Vodafone Park'taki son lansmanını yaptığını söyleyen Orman, "Yine güzel ve önemli bir lansman için bir araya geldik. Burada yapacağımız son lansman. Böyle de bir anlamı var. Bu duvarları, odayı yaptığım dakikayı hatırlıyorum. Biraz nostalji yaşamış oldum." ifadelerini kullandı.

Hümeyra Ökçün'e desteklerinden dolayı teşekkür eden Orman, şunları kaydetti:

"TRC İnşaat ile kadın basketbol takımımızın isim sponsorluğu için anlaşma imzaladık. Takımımızın adı Beşiktaş TRC İnşaat oldu. Formamızda da isimleri yer alacak. Hümeyra hanıma desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bayanların, bayan sporlarına sahip çıkmasından dolayı mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. İki taraf için de kazançlı olmasını diliyorum. Attığımız tüm imzalar karşılıklı kazan-kazan ilkesine yönelik oldu. Onların da bu anlaşmadan mutlu olacağını düşünüyorum. Ülkemiz ekonomik sıkıntılardan geçiyor. Son dönemim olduğu için radikal hareket ettik. Yapılan sponsorluk anlaşmaları bizim için çok önemliydi. Kendi bütçesi içinde bir takım oluşturmaya çalıştık. Kendi bütçemiz dahilinde mücadele edeceğimizi düşünüyorum."

Siyah-beyazlı takımın sporcularının tüm kadınlara umut olacağını söyleyen Hümeyra Ökçün ise şunları söyledi:

"TRC İnşaat olarak sosyal sorumluluk projesiyle yola çıktık. Başkan gönülden destek oldu ve Beşiktaş ailesinin bir parçası olarak bizi davet etti. Bu kızlar herkese umut olacak. Çok daha büyük başarılara imza atarak, herkesin 'ben de yapabilirim' demesine yol gösterecekler. İş kadınları da kadın sporlarını destekleyerek, insanlara yardım ederek değil içlerindeki gücü uyandırarak destek olacaklar. İnanıyorum ki başka arkadaşlarım da destek verecektir."

Toplantı sırasında söz alan asbaşkan Hüseyin Yücel'in tekerlekli sandalye basketbol takımı için destek sözü istemesine Ökçün, "Bununla ilgili çalışacağız." dedi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş, yeni sezonda Beşiktaş TRC İnşaat ismiyle mücadele edecek.





