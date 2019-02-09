Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Mersin'den eli boş döndü!
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, sahasında Beşiktaş'ı 92-75 yendi.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Turgut Işık, Seyhan Topaloğlu, Yiğit Gönültaş
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın, Melis Talay 10, Petronyte 28, Cado 16, Walker 18, Burcu Çiğil, Gonca Karataş, Anderson 18, Deniz Aygül 2
Beşiktaş: Mitchell 17, Esra Erden Atacan 8, Bahar Çağlar 7, Kübra İmren Siyahdemir 8, Akhator 22, Epoupa 2, Bahar Yapar, Nurcan Ceren Ciğerci, Mircheva 11
1. Periyot: 31-17
Devre: 56-27
3. Periyot: 82-55
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