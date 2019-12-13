Beşiktaş Joao Paulo için devrede
Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş'ın Botafogo’nun yıldızı Joao Paulo için devrede olduğu öne sürüldü.
Botafogo’nun yıldızı Joao Paulo için Beşiktaş’ın devrede olduğu öne sürüldü. Hakları ünlü menacer Mino Raiola’nın şirketinde olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için temsilcisi Manica açıklama yaparak, “Brezilya ve ABD’den Paulo ile ilgilenen takımlar var. Türkiye’den de Beşiktaş takipte” dedi.
Joao Paulo, bu sezon 36 maçta 3 gol atıp, 2 asist yaptı. (Fanatik)
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