Beşiktaş Joao Paulo için devrede

Botafogo’nun yıldızı Joao Paulo için Beşiktaş’ın devrede olduğu öne sürüldü. Hakları ünlü menacer Mino Raiola’nın şirketinde olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için temsilcisi Manica açıklama yaparak, “Brezilya ve ABD’den Paulo ile ilgilenen takımlar var. Türkiye’den de Beşiktaş takipte” dedi.

Joao Paulo, bu sezon 36 maçta 3 gol atıp, 2 asist yaptı. (Fanatik)

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