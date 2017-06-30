Beşiktaş JK Esports'a Maximum destek

Bu işbirliğinin her iki marka için de büyük bir kazanım olacağını ifade eden Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman, "Bir dünya kulübü olarak trendleri takip ederek markamıza değer katmak üzere adımlar atmaya devam ediyoruz. Bu adımları atarken de önemli markalarla birlikte hareket ediyoruz Dünyada bir ilki gerçekleştirerek 2015 yılında adım attığımız eSpor dünyasında daha güçlü bir idari yapı ve kadro ile geri döndük. Hedefimiz Beşiktaş armasının olduğu her yerde olduğu gibi eSpor dünyasında da ses getiren bir takım olmak. Gençlerin yeni tutkusu eSpor’da sağlam adımlarla zirveye doğru ilerleyeceğiz ve bu yolda İş Bankası Maximum Kart'ın desteğinin bizlerle olmasından dolayı çok mutluyuz. Sponsorluk anlaşmamızın camiamıza ve markamıza bol şans getirmesini dilerim" diye konuştu.

Dijitalleşme ve yenilikçi uygulamalara öncülük etme yaklaşımı paralelinde dijital dünyanın sporla buluştuğu eSpor alanında League of Legends Ligi’nde mücadelen eden spor kulüplerine destek vermeye devam ettiklerini belirten Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, “Türkiye’de en büyük oyuncu kitlelerinden birine sahip olan köklü spor kulübümüz Beşiktaş JK eSpor takımı ana sponsorluğu ile eSpor alanındaki işbirliklerimizi güçlendirmiş olduk. Dünyanın eSpor takımı kuran ilk profesyonel spor kulübü olan Beşiktaş JK’nin LoL Yükselme Ligi’nde Maximum Kart ana sponsorluğunda mücadele edecek olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizin en köklü spor kulüplerinden Beşiktaş JK ile başlatmış olduğumuz bu işbirliği ile uzun soluklu bir ilişkinin temellerini attığımıza inanıyoruz. Beşiktaş JK ve Maximum Kart markalarının geniş kitleler ile yaratacağı etkileşimin ve Beşiktaş taraftarlarının eSpor alanına olan yüksek ilgisinin başta League of Legends olmak üzere Türkiye’de eSpor sektörüne dinamizm katmasını temenni ediyoruz” dedi.