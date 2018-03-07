Beşiktaş JK Espor’a Workland’den destek!
Beşiktaş JK’nın son dönemde yatırım yaparak büyüttüğü espor şubesi, sponsorluk anlaşmaları ile hedefini daha yukarı taşıyor.
Yaptığı iddialı transferle tüm espor branşlarında başarılı sonuçlar alan Beşiktaş JK Espor, Türkiye’nin en iyi hazır ofis şirketlerinden Workland ile sponsorluk anlaşması imzaladı.
Vadistanbul’da ve Eclipse Maslak Business’ta; hazır ofis, sanal ofis ve toplantı odaları için prestijli çalışma alanları sunan Workland, 2018 yılının sonuna kadar Gaming House (Oyun Evi) ve espor takımlarının tesis organizasyonu konusunda Beşiktaş JK Espor takımlarına destek verecek.
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