Beşiktaş itiraza hazırlanıyor! 'Talisca'nın kartı iptal edilsin!'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerFutbol HaberleriBeşiktaş itiraza hazırlanıyor! 'Talisca'nın kartı iptal edilsin!'
Futbol Beşiktaş itiraza hazırlanıyor! 'Talisca'nın kartı iptal edilsin!'
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
DHA
17.02.2018 - 15:25, Son Güncelleme:

Beşiktaş itiraza hazırlanıyor! 'Talisca'nın kartı iptal edilsin!'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş şampiyonluk yolunda 2 puanı bıraktı ve zorlu maçlar serisine kötü bir başlangıç yaptı.

Bu sezon deplasman maçları adeta bir kabus halinde geçen siyah-beyazlılar öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve 12'nci deplasman maçında 5'inci beraberliğini aldı. Bu skor ile birlikte Beşiktaş'ın deplasman maçlarında kaybettiği puanın toplamı ise 19'a ulaştı.

En Çok Oynanan Bahis
  • 138Kasımpaşa - Galatasaray
    3
    MS2
    1,55
    29920kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

Alınan bu beraberlik siyah-beyazlı yönetimde büyük bir şok etkisi yaratırken, esas şok karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy'un Talisca'ya verdiği sarı kart ve maçın içindeki diğer tartışmalı kararlarından sonra yaşandı. Yaşanan şokun yanında büyük bir öfke içinde de olan siyah-beyazlı yönetim Alper Ulusoy'un kendisine verilen senaryoyu sahneye koyduğunu düşünüyor.

Beşiktaş yönetimi, bir kaç hafta önce Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın "Niye rakiplerimize de olmuyor? Alper Ulusoy'du galiba hakem, Karabük maçını oynuyoruz, 3 oyuncumuz sarı kart sınırında; çat, çat, çat diye tam nokta atışı'' şeklindeki açıklamasından sonra Alper Ulusoy'un Beşiktaş maçına atanmasını ve maçta yaşananlarının bilinçli bir senaryonun parçası olarak görüyor.

''YİNE BİR FENERBAHÇE MAÇI GELİYOR VE YİNE SENARYOLARA BAŞLANDI''
Ceza sınırında 4 oyuncu ile çıktıkları Atiker Konyaspor maçında Aykut Kocaman'ın konuşmasında bahsettiği 'Niye rakiplerimize de olmuyor' sözlerini Alper Ulusoy'un çok güzel uyguladığını dile getiren Beşiktaşlı yöneticiler ''Maalesef yine bir Fenerbahçe maçı haftası ve yine maalesef sahneye konmaya başlanan bir senaryonun içindeyiz. Böyle bir hakem yönetimi dünyada olmaz diye düşünüyoruz. Talisca'ya verdiği sarı kartın kelimelerle izah edilecek bir durumu veya hakem tarafından savunulacak, 'şu sebepten verdim' diyebileceği geçerli bir açıklaması yok. Raporuna ne yazdı çok merak ediyoruz. 'Beşiktaşlı futbolcu Konyasporlu futbolcuya faul yapamadığı ve Konyasporlu futbolcunun ayağının altına kendi ayağını koyduğu için verdim' mi diyecek, ne diyecek merak ediyoruz. Rakip çift sarıdan kırmızı görmesi gerekirken bizim oyuncumuz sarı kart görüyor ve cezalı duruma düşüyor. Buna mantıklı bir açıklama bulamıyoruz. Sadece aklımıza önceki Fenerbahçe maçları öncesinde ve maç sırasında yaşanan olaylar ve yaratılan gerginlikler geliyor. Birkaç hafta önce Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, Alper Ulusoy ile ilgili açıklamalar yapıyor ve adı geçen hakem Fenerbahçe maçı öncesi bizim maçımıza atanıyor. Seçilmiş gibi, sarı kart sınırında olan oyuncularımız, Kocaman'ın tabiri ile 'çat çat çat' diye sarı kartla cezalandırılıyor. Hatta bir ara yedek kulübesinde olan Oğuzhan ve Adriano'ya da sarı kart verecek sandık. Böyle bir skandal yönetim olamaz'' diye konuştular.

''MHK VE FEDERASYONUN AÇIKLAMA YAPMASI LAZIM''
MHK ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun Caner'in 6 maçlık cezası sonrası sahalarda yaşanan ve sevke dahi gerek görülmeyen küfürler ile ilgili yine Caner'i örnek vererek hemen açıklama yaptığını söyleyen yöneticiler, ''Maça bir hafta kala başladı gene her şey. Merkez Hakem Kurulu ve federasyonun bir açıklama yapması lazım. Caner'in cezası sonrası bir sürü küfür olayı yaşandı ama sevke dahi gerek görülmedi. Federasyon da kalkıp yine Caner'in cezasını ayrıntılarıyla anlatarak hemen açıklama yaptı. Biz de şimdi açıklama bekliyoruz bakalım bu sefer ne diyecekler. Rakip takımın teknik direktörünün bir kaç hafta önceki açıklamasında bahsettiği hakemi maçımıza veriyorsunuz ve konuşmasında bahsettiği kartları, bahsettiği hakem olan Alper Ulusoy, aynen bizim maçımızda uyguluyor. Bunun nasıl yapıldığının ve bu senaryonun nasıl yazıldığının örnekleri ile geniş bir açıklamasını bekliyoruz'' diyerek beklentilerini dile getirdiler.

Beşiktaş itiraza hazırlanıyor Taliscanın kartı iptal edilsin

''YANLIŞ SARI KART İPTAL EDİLMELİ''
Yanlış sarı kart iptalinin Avrupa'da örnekleri olduğunu ifade eden yöneticiler, ''Olay sadece Talisca sarı kart olayı olarak görülebilir ama maçın akışında Talisca'nın %100 gol pozisyonunda düşürülmesi, Lens'e yapılan ve verilmeyen penaltı da var. Bunları da unutmuş değiliz. Talisca'nın sarı kartının kaldırılıp kaldırılmayacağı da dün akşamdan beri tartışılıyor. Avrupada örnekleri var bizim ligimizde de uygulanabilir. Talisca'nın yanlış sarı kartının iptal edilmesi gerekir. Hukuki açıdan gerekli incelemelerimiz yapacağız ve itiraz başvurusunda bulunabiliriz. Talisca'nın yanlış kartının kesinlikle iptal edilmesi gerekir'' diyerek hukuki çalışma başlatacaklarını bildirdiler.

BAŞKAN FİKRET ORMAN PROGRAMINI DEĞİŞTİRDİ TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR
Bu arada Bayern Münih maçı öncesinde Amerika'ya giden ve doğrudan Münih'e geçmeyi düşünen Başkan Fikret Orman'ın programını değiştirerek bu akşam Türkiye'ye dönmeye karar verdiği öğrenildi.
Fikret Orman'ın bu gece ve yarın yöneticilerle bir değerlendirme görüşmesi yapacağı ve Ümraniye'ye giderek teknik direktör Şenol Güneşi ve takımla da biraraya geleceği bildirildi. Bayern Münih maçı öncesinde futbolcuların mümkün olduğunca gerginlik ve kaos ortamından uzak tutulmasını isteyen Orman'ın yönetici arkadaşlarına ''şu an en önemli konumuz Bayern Münih maçı. Lig ile ilgili gerekli resmi açıklamaları Salı'dan sonra yapmalıyız. Hiç bir olumsuz hareketin ve davranışın takımı etkilemesine izin vermeyin. Takımla birlikte olalım ve hem teknik heyete hem de futbolcularımıza onların yanında olduğumuzu gösterelim'' dediği ifade edildi.
Başkan Fikret Orman ve yöneticiler pazartesi günü takımla beraber Münih'e seyahat edecek.

 

Şenol Güneş basın toplantısında bir gazeteci ile tartıştı. İşte o anlar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bir maçta 35 gol yiyen kaleci Recai o maçı anlattı

Akhisarspor, Karabük deplasmanında

Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Motivasyonu Fenerbahçe olan yorulmaz