Beşiktaş, Isaac Sackey'i istiyor
Gelecek sezon için şimdiden plan yapan Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Isaac Sackey'i transfer etmek istiyor.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Alanyaspor'un Ganalı orta saha futbolcusu Isaac Sackey ile ilgilendiği iddia edildi.
Gana basınında çıkan haberde 36 yaşındaki Kanadalı yıldız Atiba'nın yerine genç bir sim arayan siyah- beyazlıların, Sackey için çalışmalara başladığı iddia edildi.
1,90 boyundaki oyuncunun kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Isaac Sackey, Alanyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözdesi durumunda. Yalçın'ın bu transfere nasıl bir tepki vereceği merak konusu.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle