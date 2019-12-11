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Futbol
DHA
11.12.2019 - 16:29, Son Güncelleme:

Beşiktaş İngiltere'ye gitti

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Beşiktaş İngiltere'ye gitti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda karşılaşacağı Wolverhampton maçı için İngiltere'ye gitti.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun son haftasında İngiltere temsilcisi Wolverhampton ile deplasmanda yapacağı karşılaşma için İngiltere'nin Birmingham şehrine gitmek Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. Siyah-beyazlı kafile 16:00'da kalkan özel uçak ile Birmingham'a gitti. Molineux Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Letonya Futbol Federasyonu'ndan Andris Treimanis yönetecek. Gruptan çıkma şansı bulunmayan siyah-beyazlılarda Karius, Caner, Gökhan, Ruiz, Vida, Nkoudou, Ljajic, Atiba, Burak, Douglas ve Dorukhan kadroda yer almadı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın belirlediği 18 kişilik kadro şöyle;

"Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Doğukan Özkan, Enzo Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Mohamed Elneny, Necip Uysal, Pedro Rebocho, Jeremain Lens, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Erdem Seçgin, Abdoulay Diaby"

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