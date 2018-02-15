Beşiktaş ilk yenilgisini aldı!
League of Legends’da efsanelerin doğduğu yer olan Yükselme Ligi’nde 3 hafta geride kaldı.
Ligdeki tek namağlup takım olan Beşiktaş, bu hafta Çilekler ekibi karşısında ilk yenilgisini tadarak puan kaybı yaşadı.
Hala her takımın bir üst tura çıkma şansına sahip olduğu ligde, OyunHizmetleri Espor Kulübü ve Çilekler’in aldığı sürpriz galibiyetler sonrasında puan durumu iyice kızıştı.
League of Legends Yükselme Ligi'nde 3’üncü hafta sonlandı. Namağlup tek takım olan Beşiktaş, rakibi Çilekler karşısında gösterdiği düşük performansla beklenmedik bir mağlubiyet aldı. Beşiktaş bu sezon ilk defa yenilgiyle karşılaşsa da haftayı 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle yine liderlik koltuğunda bitirdi.
Ligin orta sıralarında ise 4 takımın aynı puana sahip olmasıyla zirve yarışı iyice kızıştı. Çilekler, Macro Maniacs Esports Club, Team Cappadocia ve OHM takımları, aldıkları 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle eşit puanda bulunuyor.
P3P Esports ekibi ise ilk galibiyetini bu hafta Team Cappadocia karşısında aldı. Puan tablosunun en alt sırasında yer alan P3P ekibi, Team Cappadocia karşısında aldığı galibiyetle ilk 4’e girme umudunu yeniden tazeledi.
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