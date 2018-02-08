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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
08.02.2018 - 14:25, Son Güncelleme:

Beşiktaş ile Vodafone arasında yeni işbirliği

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Beşiktaş, ana sponsoru Vodafone ile yeni bir işbirliğine daha imza attı.

Altyapıya yeni oyuncular kazandırmak amacıyla hayata geçirilecek olan projenin lansmanı Başkan Fikret Orman, Altyapı Sorumlusu Metin Albayrak, teknik direktör Şenol Güneş, Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy'un katılımıyla gerçekleştirildi. Lansmana ayrıca futbolculardan Ryan Babel ve Necip Uysal ile Altayapı Sportif direktörü Gökhan Keskin de katıldı.

FİKRET ORMAN: ''HERKESİ BU PROJEYE KATILMAYA ÇAĞIRIYORUZ''
Başkan Fikret Orman lansmanda yaptığı konuşmada Beşiktaş Kulübünün Vodafone ile örnek bir sponsorluk ilişkisi içinde olduğunun altını çizdi ve "Vodafone Kara Kartal aracılığıyla Beşiktaş'a yeni oyuncular kazandırmayı hedeflediğimiz projenin lansmanındayız. Vodafone ile sponsorluğumuzun ilk gününden beri aile gibiyiz. Vodafone ile uzun vadeli bir işbirliği içindeyiz. Vodafone ile karşılıklı özveri ve iyi niyet içinde çalışıyoruz. Örnek bir sponsorluk anlaşması içindeyiz. Vodafone Kara Kartal projesini çok önemsiyoruz. Bu projeye 3.5 yıl önce başladık. Bu projeden önemli bir gelir elde ettik. Bu projeye katılarak kulübümüze destek olan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Projenin iyi işlemesi bizi yeni şeyler yapmak için heyecanlandırdı. Altyapıdan oyuncu çıkarmakta zorlanıyoruz. Bununla ilgili bir beyin fırtınası yaptık ve sonunda Geleceğin Kara Kartalı projesi ortaya çıktı. Bu projeyle çocuklara fırsat eşitliği sağladık. Herkesi bu harekete katılmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

COLMAN DEEGAN: ''YENİ PROJE ÇOK HEYECAN VERİCİ''
Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, lansmanda yaptığı konuşmada "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Beşiktaş ile ortaklığımızın beşinci yılındayız. Bizim için inanılmaz bir yolculuk oldu. Beşiktaş'a teşekkür ediyoruz. Çok heyecan verici bir proje içindeyiz. Bu proje sayesinde yetenekli gençlere fırsat eşitliği sağlanacak. Bu projenin altyapı futbol gelişiminin yeni bir parçası olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

ENGİN AKSOY PROJENİN DETAYLARINI ANLATTI
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, 'Vodafone Geleceğin Kara Kartalı' projesinin detaylarını açıkladığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Vodafone olarak Beşiktaş'ın en büyük destekçisiyiz. Vodafone Park'a 10 milyon dolar üzerinde altyapı yatırımı yaptık. Göğüs reklamı anlaşmamızı geçen yıl uzattık. Beşiktaş'a gönül verenler için Vodafone Kara Kartal hareketine başlamıştık. Bu proje sayesinde taraftarlar hem kulüplerine fayda sağlıyor hem de maçlara ve antrenmanlara gidebiliyor. Çocuklarımızın geleceği için spor ve sosyal sorumluluk projesi içindeyiz. Genç yetenekleri ortaya çıkarmakta zorlanıyoruz. Dijitalleşme sayesinde fırsat eşitliği olacak ve çocuklar yeteneklerini sergileme şansı bulacak. Proje üç aşamadan oluşuyor. İlk aşamada çocuklar bir dakikalık videolarını uygulamaya yükleyecek. İkinci aşamada bölge elemeleri yapılacak. Üçüncü aşama final etkinliği olacak. Yedi bölgeden 50'şer çocuk seçilecek. Daha sonra altyapı hocalarıyla beraber toplam seçilen oyuncu sayısı 35'e düşürülecek ve bu oyuncular BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde dört gün kampa girecek. Bu projenin son aşaması Vodafone Park'ta yapılacak final etkinliği olacak. En az 3 oyuncuyu altyapıya kazandırmayı hedefliyoruz. Yüz bin yükleme yapılmasını ve beş yüz bin oylama yapılmasını bekliyoruz."

METİN ALBAYRAK : ''BU PROJE TÜRKİYE'DE BİR İLK''
Altyapı Sorumlu Yöneticisi Metin Albayrak, projenin Beşiktaş'ın geleceğine çok önemli katkılar sağlayacağını söyelediği konuşmasında "Beşiktaş'ın geleceğine katkı sağlayacak bir proje gerçekleştiriyoruz. Çok mutluyum. Vodafone ile aile ortamında gibiyiz. Vodafone'a altyapıya oyuncu kazandırmayı amaçlayan ve Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan projesi için teşekkür ediyorum. Beşiktaş futbol aklının BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde olmasını planlıyoruz. Vodafone Geleceğin Kara Kartalı projesi Beşiktaş'a büyük katkı sağlayacak" dedi.

ŞENOL GÜNEŞ: ''ÇOCUKLARA YATIRIM YAPILMASI BENİ SEVİNDİRİYOR''
Teknik Direktör Şenol Güneş ise önemli bir projenin hayata geçirileceğini dile getirerek, "Birbirini destekleyenler takım olur. Beşiktaş ve Vodafone örnek bir sponsorluk ilişkisi içinde. Uzun vadeli yatırımın karşılığı her iki markaya da olumlu yansıyacaktır. Önemli olan insana yapılan yatırımdır. Çocuklara yatırım yapılması beni sevindiriyor. Sokaktan zirveye gidecek çocukların önlerinin açılmasını sağlayacak bu projeyi önemli buluyorum. Teknoloji sayesinde yetenekli çocukların ayağına gidiliyor. Çocuklar hem okumalı hem de spor yapmalı" şeklinde konuştu.

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