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Futbol
Haber Giriş: 19.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Beşiktaş ile Sivasspor'un istatistiklerinden çıkan sonuç: Golsüz bitmez

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Beşiktaş ile Sivasspor'un istatistiklerinden çıkan sonuç: Golsüz bitmez

Kartal, toplam 27 golünün 17’sini sahasında atarken, Yiğidolar da deplasmanlarda skor üretmekte hiç zorlanmıyor. Kırmızı beyazlılar, 35 golün 16’sını dış sahalarda kaydetti.

Süper Lig’de bugün Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak karşılaşma öncesi iki takımın bu sezon ve geçmişte ortaya koyduğu istatistikler, karşılaşmanın gollü geçmeye yakın olduğunu gösteriyor...

KARTAL EVİNDE DAHA SKORER

İlk yarıda 35 gol atan konuk Sivasspor, Trabzonspor ile birlikte ligin en çok skor üreten iki takımından biri. Ev sahibi Beşiktaş, toplam 27 golünün 17’sini kendi sahasında kaydetti.

SİVAS HER MAÇTA GOL ATTI

Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 maçta kalesini gole kapatamadı ve toplam 9 gol yedi. Sivasspor ise ligde her maçta gol atmayı başardı. Yiğidolar, deplasmanda 16 gol kaydetti.

0-0’LIK KARŞILAŞMALARI YOK

İki takımın geçmişte oynadığı 27 lig maçının hiçbiri golsüz bitmedi. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 6, Sivasspor 5 kez gol atamazken, 0-0’lık sonuca hiç rastlanmadı.

Beşiktaş ile Sivassporun istatistiklerinden çıkan sonuç: Golsüz bitmez

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