Beşiktaş ile Sivasspor arasında golsüz maç yok
Beşiktaş ile lider Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de 28. kez karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş ile lider Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yarın 28. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 27 lig maçında Beşiktaş 13, Sivasspor 9 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 37 golüne, Sivasspor 31 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Sivas'ta yapılan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
- Beşiktaş'ın evindeki maçlar
Taraflar arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından eşitlik bulunuyor. Beşiktaş, 12'si İstanbul'da, biri Ankara'da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 13 lig maçında Sivasspor'u 5 kez yenerken, aynı sayıda karşılaşmadan mağlup ayrıldı. İki takım arasında 3 müsabaka da berabere bitti.
Siyah-beyazlı ekip, ev sahipliğindeki maçlarda 21 gol atarken, kalesinde 16 gol gördü. Geçen sezon İstanbul'daki maçı konuk takım 2-1 kazandı.
- Golsüz maç yok
Taraflar arasındaki 27 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi. Geride kalan maçlarda Beşiktaş 6, Sivasspor 5 kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.
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