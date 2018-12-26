Beşiktaş ile Kanada arasında geleceği şekillendiren iş birliği

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriBeşiktaş ile Kanada arasında geleceği şekillendiren iş birliği
GeriBasketbol Beşiktaş ile Kanada arasında geleceği şekillendiren iş birliği
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
İHA
26.12.2018 - 09:36, Son Güncelleme:

Beşiktaş ile Kanada arasında geleceği şekillendiren iş birliği

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş ile Kanada arasında geleceği şekillendiren iş birliği

Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile İstanbul’da Kanada eğitim sistemini sunan bir okulla iş birliğine gitti.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü 5’inci ve 6’ncı sınıfa giden öğrencileri için, İstanbul’da Kanada eğitim sistemini sunan bir okulla iş birliği yaptı.

Ağustos ayında gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler sonucu Beşiktaş 2008 jenerasyonundan 8 kız öğrenciye tam burs sağlandı. Öğrenciler antrenörleri Veysel Aksoy önderliğinde, okulun donanımlı spor salonunda antrenmanlarına devam ediyor ve gözlerini zirveye dikiyorlar.

Daha önce farklı devlet okullarında eğitim gören öğrencilerin aileleri, Kanada eğitim sistemini temsil eden özel okulu, İngilizce temelli eğitimleri, Fransızca’yı ikinci yabancı dil olarak sunmaları ve öğrencileri soru sormaya yönelten eğitim yaklaşımı nedeniyle tercih ettiklerini belirtti.

Okul aynı zamanda Kanada ile olan karşılıklı anlaşmaları aracılığıyla öğrencilere sunduğu yurt dışında belli sürelerle okuyabilme ve yabancı okullarla ortak projeler geliştirebilme imkanlarıyla da öne çıkıyor.

“Sonsuz mutluluk duyuyoruz”

Okul yetkililerinden Ayşen Karşit, “2008 jenerasyonundan, 15 kez hazırlık maçına çıkan ve 3 kez de resmi maça katılarak bir kez bile yenilgi almayan öğrencilerimize destek vermekten sonsuz mutluluk duyuyoruz. Geleceğimizi hem zihinleri hem de bedenleri sağlam, başarılı ve öz güvenli nesiller üzerine kurma çabamız her zaman devam edecek” yorumunu yaparken; Antrenör Veysel Aksoy “Oyuncularımızın iyi bireyler olmasının yanı sıra donanımlı öğrenciler ve sporcular olması da en önemli hedefimizdir. Tüm sporcularımız Beşiktaş ismini gururla taşımaktadır” diye konuştu.

2019 yılı itibariyle Küçük Kızlar (2007-2008) Kategorisi’nde kendilerinden yaşça büyük sporculara karşın mücadele edecek olan öğrenciler, İstanbul’da ilk üç arasında yer alma hedefini taşırken; gelecek yıl kendi yaşıtları arasında Türkiye Şampiyonluğu’nu hedeflediklerini mutluluk ve gururla gururla bildirdiler.

Günün en popüler basketbol/iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 982Fenerbahçe - Real Madrid
    3
    MS1
    1,40
    412kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Anadolu Efes ile Barcelona 13. kez!

Beşiktaş ile Kanada arasında geleceği şekillendiren iş birliği

Euroleague'de 15. hafta heyecanı!

Ersun Yanal'ın listesine Ali Koç'tan onay! Transfer zirvesi...