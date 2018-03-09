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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol Beşiktaş ile Gençlerbirliği 90. randevuda! En farklı galibiyet...
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Futbol
aa-spor
09.03.2018 - 09:47, Son Güncelleme:

Beşiktaş ile Gençlerbirliği 90. randevuda! En farklı galibiyet...

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Beşiktaş ile Gençlerbirliği 90. randevuda! En farklı galibiyet...

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 90. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 50 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 8 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı.
Lig maçlarında Beşiktaş'ın 142 golüne Gençlerbirliği 62 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçı Gençlerbirliği 2-1 kazandı.
Öte yandan iki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde eşleşti. Rakibini İstanbul'da 3-1, Ankara'da da 1-0 yenen Beşiktaş, turu geçen taraf oldu.

BEŞİKTAŞ, SON MAÇLARDA KAZANMAKTA ZORLANIYOR

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile yaptığı son 14 lig maçından 6'sını kazanabildi.
İki ekip arasındaki son 14 karşılaşmada Beşiktaş 6, Gençlerbirliği 3 galibiyet aldı, 5 maç da berabere sonuçlandı.

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GENÇLERBİRLİĞİ, DEPLASMANDA BİR KEZ KAZANDI

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, ev sahibi olduğu müsabakalarda daha belirgin biçimde gösterdi.
Siyah-beyazlılar, evinde yaptığı 44 lig maçının 29'unu kazanırken, sadece bir kez yenildi, 14 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında deplasmanda tek galibiyetini 2000-2001 sezonunda, 2 Aralık 2000 tarihinde 3-0'lık skorla aldı.

Beşiktaş, iç sahada 79 gol attı, rakibinin 24 golüne engel olamadı. Geçen sezon İstanbul'daki müsabakayı Beşiktaş 3-0 kazandı.
Öte yandan siyah-beyazlılar, 1993-1994 sezonunda cezası nedeniyle Bursa'da yapılan maçtan 3-0 galip ayrıldı. Ayrıca, 2014-2015 sezonunda, stadının yapımı aşamasında Ankara'daki Osmanlı Stadı'nda ağırladığı rakibini 2-1 mağlup etti.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000'de de 4-0'lık sonuçlarla aldı.
Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-0 yenerek, rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı.

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