Beşiktaş ile Buva'nın yolları ayrıldı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Sompo Japan’ın Hırvat pivotu Ivan Buva ile yolları ayrıldı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Sompo Japan’ın Hırvat pivotu Ivan Buva ile yolları ayrıldı.
Geçen sezon İstanbul Büyükşehir Belediye forması giyen 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon siyah beyazlı ekibin formasıyla 41 maça çıkmıştı.
Buva bu maçları 14.3 sayı, 6.8 ribaund, 1.5 asist ortalamalarıyla bitirdi. Buva'nın ödemelerde yaşanan sıkıntılar sebebiyle fesih yoluna gittiği öğrenildi.
Beşiktaş, 26. haftası geride kalan BSL’de 14 galibiyetle yedinci sırada yer alıyor...
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Beşiktaş, Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle