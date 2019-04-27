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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
27.04.2019 - 10:04, Son Güncelleme:

Beşiktaş ile Ankaragücü 100. kez karşı karşıya!

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Beşiktaş ile Ankaragücü 100. kez karşı karşıya!

Beşiktaş ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın 100. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 99 maçta Beşiktaş 67, başkent ekibi 8 galibiyet aldı, 24 karşılaşmada da taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Lig maçlarında siyah-beyazlıların attığı 184 gole, sarı-lacivertliler 66 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında MKE Ankaragücü'nün sahasındaki bakım çalışmaları nedeniyle Kayseri'de oynanan maçta Beşiktaş 4-1 galip geldi.

Öte yandan Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile ligde yaptığı son 21 maçın 17'sini kazandı, 3'ünde berabere kaldı, sadece bir kez yenildi.

Ada basını yazdı: Cenk Tosun...
Ada basını yazdı: Cenk Tosun...

- İstanbul'daki maçlar

İki ekip arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında Beşiktaş'ın belirgin üstünlüğü göze çarpıyor.

Siyah-beyazlılar, evindeki 49 maçın 40'ını kazanırken, 7 kez berabere kaldı, sadece 2 kez yenildi. Beşiktaş, sahasında attığı 105 gole karşılık kalesinde 29 gol gördü.

Taraflar ligde İstanbul'da en son 2011-2012 sezonunda karşılaştı ve Beşiktaş sahadan 3-1 üstün ayrıldı.

Beşiktaş'ın ibresi zirveye doğruFutbol yorumcusu Uğur Meleke MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.
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Beşiktaş ile Ankaragücü 100. kez karşı karşıya

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