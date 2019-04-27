Beşiktaş ile Ankaragücü 100. kez karşı karşıya!
Beşiktaş ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın 100. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 99 maçta Beşiktaş 67, başkent ekibi 8 galibiyet aldı, 24 karşılaşmada da taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.
Lig maçlarında siyah-beyazlıların attığı 184 gole, sarı-lacivertliler 66 golle karşılık verdi.
Sezonun ilk yarısında MKE Ankaragücü'nün sahasındaki bakım çalışmaları nedeniyle Kayseri'de oynanan maçta Beşiktaş 4-1 galip geldi.
Öte yandan Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile ligde yaptığı son 21 maçın 17'sini kazandı, 3'ünde berabere kaldı, sadece bir kez yenildi.
- İstanbul'daki maçlar
İki ekip arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında Beşiktaş'ın belirgin üstünlüğü göze çarpıyor.
Siyah-beyazlılar, evindeki 49 maçın 40'ını kazanırken, 7 kez berabere kaldı, sadece 2 kez yenildi. Beşiktaş, sahasında attığı 105 gole karşılık kalesinde 29 gol gördü.
Taraflar ligde İstanbul'da en son 2011-2012 sezonunda karşılaştı ve Beşiktaş sahadan 3-1 üstün ayrıldı.
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