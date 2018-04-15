Beşiktaş ikincilik koltuğuna oturdu
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor. Ligin bitmesine son 5 hafta kala birbirlerine yakın puanlarla seyreden takımlar, puan tablosunda yer değiştirmeyi sürdürüyor. Pazar akşamı Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-0 mağlup etmesinin ardından liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, koltuğunu Sarı Kırmızılılara devrederek 59 puanla ikinci sıraya yerleşti
Galatasaray'ın Başakşehir'i Türk Telekom Arena'da 2-0 mağlup etmesinin ardından şampiyonluk koltuğu yeniden el değiştirdi. Galatasaray 60 puanla liderlik koltuğuna otururken, 59 puana sahip Beşiktaş ikinci, yine 59 puana sahip olan Başakşehir ise üçüncü sırada yer buldu. Dördüncü sırada ise Fenerbahçe 57 puanla yer aldı.
Başakşehir'le aynı puanda yer alan Beşiktaş, ikincilik koltuğuna averaj farkıyla sahip oldu.
AVERAJ NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye Futbol Federasyonu'nda yer alan bilgilere göre aynı puana sahip takım sayısı iki ise;
I. Önce bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılır,
II. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa bu müsabakalardaki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)
III. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, genel puantajdaki gol averajına bakılır.
IV. Takımların gol averajları da eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.
V. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.
VI. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü uygulanacak bir müsabaka neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.
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