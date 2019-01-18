Beşiktaş ikinci yarıyı Akhisar'da açıyor! Galibiyetine iddaa'da...
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının perdesi bugün açılıyor. Beşiktaş'ı Akhisar deplasmanında neler bekliyor? Takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Hafif sakatlığı bulunan Regattin ile yeni transfer edilen Rotman, Cikalleshi ve Zeki Yavru'nun durumları maç saati netleşecek.
- Mustafa Yumlu ve Dany'nin ise sakatlıkları devam ediyor, kadroda olmayacaklar.
- Sezonun ilk yarısında, evlerinde oynadıkları 9 maçın sadece 2'sini kaybettiler. (3 galibiyet - 4 beraberlik)
- Siyah beyazlılarda Adriano cezalı, 4 isim ise kadro dışı. (Tolgay, Tolga, Vagner Love, Gökhan Töre)
- Yeni transferler Isimat-Mirin ve Burak Yılmaz'ın ilk 11'de maça başlamaları bekleniyor.
- Geçtiğimiz sezon Akhisar deplasmanında 3-0 kazanan Beşiktaş, bu sezon deplasmanda oynadığı 9 lig maçının ise sadece 2'sini kazanabildi. (3 mağlubiyet - 4 beraberlik)
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