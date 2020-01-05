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Futbol
Haber Giriş: 05.01.2020 - 22:33,Son Güncelleme:/

Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

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Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, devre arası çalışmalarını, bu akşam Gloria Sports Arena’da yaptığı idmanla sürdürdü.

Futbol Transfer, Scouting ve Futbol Yapılanmasından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğullarının da izlediği basına kapalı antrenman, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. İdman, taktik programının yer aldığı çalışmalar ve yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ile sona erdi.

Siyah beyazlılar, Antalya kampındaki devre arası çalışmalarına, yarın saat 11.00de basına kapalı yapacağı idmanla devam edecek.

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