Beşiktaş, iki isimle sözleşme imzaladı
Beşiktaş Kulübü, yeni sezon için kadroya alt yapıdan 2 önemli takviye yaptı.
Beşiktaş U21 takımının başarılı oyuncuları Hazar Torunoğulları ile Ege Atlam ile profesyonel sözleşme imzalandı.
Siyah beyazlı takımın alt yapısının her zaman güçlü olduğunu belirten yönetici Doğan Küçükemre, önümüzdeki günlerde yeni gençleri de kazanarak sözleşme yapacaklarını ve ülke futboluna kazandıracaklarını belirtti.
Alt yapı antrenörü Yasin Sülün, iki genç futbolcunun en kısa sürede A takımda Dorukhan ve Güven gibi oynayacak kapasitede oyuncu haline geleceğini ileri sürerek, en az 7-8 oyuncuyu daha A takıma hazırladıklarını belirtti.
Hazar Torunoğulları
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