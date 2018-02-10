"Beşiktaş idmanda bile daha çok zorlanmıştır!"
Hürriyet Gazetesi spor yazarı ve Spor Arena yorumcusu Kenan Başaran, Beşiktaş-Karabükspor maçının ilk yarısını değerlendirdi.
İşte Kenan Başaran'ın yorumu...
- Nasıl bir maç izledik ilk yarıda?
-Beşiktaş, bu sezonun en rahat ilk devresini oynadı. Nevzat Demir’de yaptıkları idman maçları bile daha çok zorlamıştır siyah beyazlıları. Öyle ki bir çok pozisyonda oyuncular basit olandan ziyade fanteziye kaçmayı yeğledi. Özellikle Babel’in iki pozisyondaki tercihi şaşkınlık yarattı bende. Bol bol şut çektiler, sık sık üçgenler kurdular. Bir nevi taktik idmanı gibi bir devreydi.
- Maçı erken kopardı Beşiktaş?
- Pepe ilk düdükten itibaren öne sık sık çıktı ve nihayetinde ilk golü atan da oldu. Bu golde dikkat çeken Gökhan Gönül’ün ön direkte topu karşılayıp kafayla arkaya aşırtmasıydı. Yani Fenerbahçe’de sıklıkla yaptığı işi yaptı. Maçın çözülmesi 1 gole bakıyordu ve ikinci gol de gecikmedi.
- İkinci yarıda ne bekliyorsun?
- Karabük, ikinci devre olağanüstü bir değişim göstermesi lazım. Aksi halde fark daha da büyür. Maçın ikinci yarısının cazibesi Love’ın oyuna girecek olması.
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