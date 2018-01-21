Beşiktaş için sezonun en zor maçı

1-Beşiktaş’ı Antalya’da nasıl bir maç bekliyor?



Antalya’da Beşiktaş’ı sezonun maçı bekliyor! Abartmıyorum. Neden?

-Beşiktaş puan kaybetme kredisini ligin ilk yarısında dolurdu.

-Pepe-Tosic ikilisi yok yerlerine oynayacak Vida-Medel ikilisi ilk kez forma giyecekler. Kolay olmayacaktır.

-Cenk Tosun’suz ilk defa maça çıkacak.

-Fenerbahçe ve Başakşehir kazandı. Bu da baskıyı artırıyor.

-Beşiktaş için en büyük tehlike ‘çok iyi kadrosu var, şampiyonluğun en büyük adayı hala’ söylemi… Böyle diye diye Beşiktaş, ilk yarıda bir sürü puan kaybetti. Sonuç almadıktan sonra iyilik güzellik bu ülkede sezon sonu unutulacak bir değerdir.

-Antalya’daki hoca değişikliği de Beşiktaş’ın aleyhine. Hamza Hamzaoğlu hırsını illaki takımına yansıtacaktır.

Sonuç itibarıyla Beşiktaş için Antalya maçı beraberliğin bile tahammül edilemeyeceği bir maç.

2-Cenk Tosun’un olmayışı Beşiktaş’ı nasıl etkiler?

Elbette Güneş’in hamle yapma şansını zayıflattı. Diğer yandan Negredo’ya da bir rahatlık gelebilir ve bu da onun kimliğini daha iyi yansıtmasına da sebep olabilir. Negredo bugün Antalya’da oynayacağı futbolla ya “Bana yedek golcü alın” veya “Benimle olmaz, siz bir esas golcü alın"



3-Eto’o’suz Antalya Beşiktaş’a karşı ne yapabilir?

Eto’o’suz Antalya’dan ziyade ‘Hamza Hamzaoğlu’u Antalya’ demek lazım. Bursasaspor’un başında Vodafone Park’ta Beşiktaş’a karşı Hamzaoğlu’nun ihtirasına tanıklık etmiştim. Bu ruhu takımına yansıtırsa Beşiktaş’ın işini çok zorlaştıracaktır. Bugün Oğuzhan, Talisca ve Negredo’nun iştahlı, Quaresma’nın da topu verimli kullanması kaçınılmaz; kazanmak için…