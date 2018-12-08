Beşiktaş için reçeteyi verdi! Q7
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın Alanyaspor beraberliği sonrası siyah beyazlıların başarı reçetesini verdi.
Ahmet Çakar, Sabah'taki yazısında özetle şunları söyledi...
- Geçen dönem Beşiktaş fevkalade iyi ofansif bir takımdı. Gol de yeseler, hatta basit ve hatalı goller yeseler bile hücum aksiyonlarıyla birçok şeyin üstesinden gelirlerdi ama dün gece gördük ki Beşiktaş, savunma takımına dönüşmüş.
- Bu kalite düşüklüğünün en önemli sebebi de Babel gibi, Tolgay gibi, Lens gibi sonradan oyuna giren Oğuzhan gibi oyuncuların ya formsuz ya da sakat oluşları. Tabii bu oyuncular hatayı kendinde aramalılar.
- Eğer Beşiktaş şampiyonluk yarışında devam etmek istiyorsa başta Quaresma'nın kıpırdaması lazım ve pek tabii ki Babel'in, Tolgay'ın, Oğuzhan'ın eskiye dönmeleri, Vagner Love'ın da artık gol atması gerekiyor.
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