Beşiktaş için flaş transfer iddiası!
Siyah beyazlılarla ilgili İngiliz basınından flaş bir iddia geldi.
Aron Gunnarsson için İngiliz basınından Beşiktaş için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Championship ekiplerinden Cardiff forması giyen Gunnarsson, sezon sonunda serbest kalacak.
Beşiktaş'ın bu fırsattan faydalanmak istediği ve İzlandalı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Bu sezon 23 maça çıkan Gunnarssoni 1 gol atarken, 2 de asist yaptı. (Ajansspor)
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