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Beşiktaş için Çin'de 72 dakikalık yayın!

Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla Avrupa'da adından söz ettiren Beşiktaş, çok daha büyük oynuyor. Çin Devlet Televizyonu CCTV, 72 dakikalık bir canlı yayınla Beşiktaş'ın tanıtımını yaptı.

Hürriyet Haber
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Çin Devlet Televizyonu CCTV, Beşiktaş JK Müzesi'nden 72 dakika süren bir canlı yayınla siyah-beyazlı kulübün tanıtımını yaptı.

Programın yapımcısı ve sunucusu Li Dajie, canlı yayın sırasında Beşiktaş JK Müzesi'nin engelli dostu ve çocuk dostu müze özelliklerini izleyicileriyle paylaştı.

Beşiktaş Köyiçi, Dolmabahçe Caddesi, Kartal Yuvası ve Vodafone Park'tan detay görüntülerin de yer aldığı canlı yayın 70 bin izleyiciye ulaştı.

72 dakikalık yayının toplamda ise 2 milyon Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşına ulaşması bekleniyor. (Fanatik)

Beşiktaş ÇinYayın
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