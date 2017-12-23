'Beşiktaş için 2. yarı kolay olmayacak!'

İşte, Uğur Meleke'nin çekişmeli maçın ilk 45 dakikasıyla ilgili görüşleri...

- İlk yarıda Beşiktaş'ın düşük viteste başlamasının sebebi neydi?

- Sivas'ın bu yüksek vitesli başlangıçlarına alışığız aslında. İlk 15 dakika baskıyla ve presle girip atarlarsa sonra geriye çekiliyorlar. Yine bunu yaptılar. Beşiktaş bu maçın ön hazırlığını iyi yapamamış.

- Son yarım saatte Beşiktaş'ın toparlandığını görüyoruz...

- Çok doğal. Olağanüstü kaliteli bir kadrosu var Beşiktaş'ın. Bugün Talisca çok istekli, Medel-Atiba ile birlikte oynadığında da 4-4-2 gibi oluyor onun rolü. Direkt ikinci santrafor gibi. Bir penaltı yaptırdı. Bir kafası çizgiden çıktı. Bir frikiğini kaleci çıkardı. Daha ne yapabilir ki bir forvet oyuncusu?

- Nasıl bir ikinci yarı bekliyorsunuz?

- Beşiktaş için kolay olmayacak. Muhteşem bir Rybalka vardı ilk yarıda. Golde ve Emre'nin direği yalayan şutunda oralara çok akıllı girdi. Kone'nin ayakları yere sağlam basıyor. Emre çok yetenekli bir genç adam. Beşiktaş saldıracak ama Sivas da kontra atak şansları yakalayacak. Bu maç daha fazla gole gebe bence.