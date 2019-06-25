Beşiktaş hazırlık kampında 150 bin Euro tasarruf yapacak
Beşiktaş Futbol Takımı’nın 2019-20 sezonu hazırlık programı belli oldu.
Siyah beyazlılar, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde süren yenileme çalışmaları nedeniyle hazırlıkların İstanbul etabını Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takım Tesisleri’nde yapacak.
8-11 Temmuz ve 13-22 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’da çalışacak olan Beşiktaş, 24 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında Avusturya’da kamp yapacak.
13-22 Temmuz tarihlerindeki ilk etap kampının İstanbul’da gerçekleştirilmesi siyah beyazlı kulübü yaklaşık 150 bin Euro’luk masraftan kurtaracak.
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