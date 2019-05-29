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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
29.05.2019 - 09:41, Son Güncelleme:

Beşiktaş harekete geçti, büyük oynuyor! | Transfer haberleri

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Beşiktaş harekete geçti, büyük oynuyor! | Transfer haberleri

Spor Toto Süper Lig’de geçen sezonu üçüncü sırada tamamlayarak yeni dönemde UEFA Avrupa Ligi’ne direkt olarak gitme hakkı kazanan Siyah-Beyazlılar, Kupa 2’de önemli başarılar elde etmek için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ta yaşanan transfer gelişmesi.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Başkan Fikret Orman’ın, son olarak gündemine dünyaca ünlü bir golcüyü aldığı ortaya çıktı. Kara Kartal’ın, Fransa Lig 1 devi Paris Saint-Germain’in Kamerunlu golcüsü Maxim Choupo-Moting’in peşinde olduğu öğrenildi. Fransız Rmc Sport’un haberine göre yeni sezon öncesinde Mustafa Pektemek ve Cyle Larin’le yollarını ayıracak olan Beşiktaş’ın, hücum hattını bu isimle güçlendirmeyi istediği belirtildi.

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Bonservisi elinde geldi

PSG’nin hücum hattında; Kylian Mbappe ve Edinson Cavani gibi 2 dünyaca ünlü süperstar bulunması sebebiyle fazla forma şansı bulamayan ve ayrılığa sıcak bakan Moting’in de menaceri aracılığıyla yeni takım arayışında olduğu kaydedildi. Fransız ekibine geçen sezonun başında bonservisi elinde olarak gelen tecrübeli golcünün, bir kulüple anlaşması halinde sözleşmesini fesh edip yeni takımına da benzer şekilde katılması bekleniyor.

Maxim Choupo-Moting, PSG formasıyla sezonu 3 golle tamamladı...

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Beşiktaş harekete geçti, büyük oynuyor | Transfer haberleri

 

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