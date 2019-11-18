Beşiktaş haberleri | Orkan Çınar Beşiktaş'tan ayrılıyor
Beşiktaş'ın 2017'de Gaziantepspor'dan kadrosuna kattığı Orkan Çınar, yol ayrımına geldi. Daha önce Konyaspor ve Adana Demirspor'a kiralanan Orkan'ın ara transfer döneminde yine siyah beyazlı takımdan ayrılacağı öğrenildi.
2017-2018 sezonunda Gaziantepspor'dan 450 bin Euro'ya alınan ve sırasıyla Konyaspor ile Adana Demirspor'a kiralanan Orkan Çınar, Beşiktaş'ta yine göze giremedi.
Devre arasında takımdan ayrılacak isimlerin başında gelen 23 yaşındaki oyuncunun, kendisine şimdiden kulüp aramaya başladığı kaydedildi.
Süper Lig ekiplerinin fazla ilgi göstermediği genç futbolcu için 1. Lig temsilcilerinin yarışacağı belirtildi. (Fanatik)
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