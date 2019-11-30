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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
30.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Beşiktaş haberleri | Oğuzhan'ın suçu ne?

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Beşiktaş haberleri | Oğuzhan'ın suçu ne?

Son olarak Bratislava maçında tribünlerin hışmına uğrayan Oğuzhan’ın protestolardan anında etkilenip demoralize olduğu belirtiliyor. Avcı, taraftarlara, “Oyuncuya maç bittikten sonra tepki gösterin” uyarısını yaparken, Oğuzhan’ın yakınları, “Tepki görünce toptan kaçıyor” diyor.

Spor Arena / İsmail ER -  Oğuzhan Özyakup, son aylarda bir futbolcunun başına gelebilecek en kötü durumlardan birini yaşıyor... İç saha ya da deplasman fark etmiyor; ne zaman sahaya çıksa kendi taraftarlarınca protesto ediliyor, ıslıklanıyor. Bunun son örneği önceki gün Slovan Bratislava maçında yaşandı. İlk 11’de sahaya çıkan Oğuzhan, oyun sırasında ve 76. dakikada değişiklik için kenara geldiğinde Beşiktaş taraftarları tarafından protesto edildi. Teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşma sonrası bu olaya değinerek, “Oyuncuya maç bittikten sonra eleştiri yapsınlar. Bazı oyuncular tepkileri umursamıyor, bazıları etkileniyor” dedi.

Iska geçince anında tepki gördü

A Milli Takım formasını 43 maçta giyen Oğuzhan’ın yakınları da Avcı’nın bu sözlerine dikkat çekerek, “Her futbolcunun zihinsel ve duygusal yapısı farklıdır. Bazıları en ufak bir protestodan olumsuz etkileniyor. Oğuzhan Bratislava maçına çok iyi başladı. Özellikle ilk 30 dakikada bir hayli etkiliydi. Ancak devamında bir topu ıskalayınca anında taraftardan tepki gördü. Ondan sonra toptan kaçmaya başladı. Buluştuğu her topu en kısa sürede ayağından çıkardı. Oğuzhan zor bir dönemde. Bu kötü günleri ancak taraftar desteğiyle aşabilir” mesajını verdi.

Belhanda ve Babel de aynı kaderi yaşıyo

Bu arada Oğuzhan’ın Türkiye’de tek olmadığının da altını çizelim. Geçen sezon Diagne’yi, neredeyse her maçta yuhalayan Galatasaray taraftarları, bu sezon da Belhanda ve Babel’i hedef haline getirdi. Fenerbahçe taraftarları ise geçen sezon Slimani ve Frey’i sık sık protesto etmişti. Daha önceki yıllarda da yaşanan bu tür olayları da dikkate alırsak, şu sonuca varmak mümkün: Bir futbolcuyu sürekli protesto etmek, yuhalamak hiçbir zaman olumlu sonuç vermiyor.

Ogün TEMiZKANOĞLU: KULAKLARINI TIKAYACAKSIN

OYUNCUNUN bütün düşüncesi maç olmalı. Duygusallıkla sahaya çıkılmaz. Kulaklarını tıkayacaksın. Futbolcunun ders çıkarması gerekir.

İbrahim TORAMAN: TARAFTAR HEP DESTEKLEMELi

OĞUZHAN çıkışını devam ettiremedi. Takımın durumu olursa olsun taraftarların destek olması lazım. Oyuncu da sahaya çıktığında maça konsantre olmalı.

Volkan ARSLAN POLEMiĞE GiRMEYECEKSiN

HANGi futbolcu tepki görmedi ki! Beşiktaş’ta Sergen dahil herkes tepki gördü. Bunlar bahane değil. Taraftarla polemiğe girersen kaybedersin.

 Aykut ERÇETİN: TOPTAN KAÇARSIN!

DEPLASMANDA rakip takım taraftarının tepkisi sizi motive eder. Ancak kendi taraftarınız sizi protesto ederse toptan kaçmaya başlarsın.

Beşiktaş haberleri | Oğuzhanın suçu ne

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