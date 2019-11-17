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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.11.2019 - 07:29, Son Güncelleme:

Beşiktaş haberleri | Beşiktaş'ta Cyle Larin pişmanlığı

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Beşiktaş haberleri | Beşiktaş'ta Cyle Larin pişmanlığı

Belçika'nın Zulta Waregem takımına 2.5 milyon euro satış opsiyonu karşılığında kiralanan Kanadalı oyuncu iyi futboluyla göz dolduruyor.

Beşiktaş’a büyük umutlarla transfer edilen fakat bir türlü bekleneni veremediği için Belçika'ya kiralanan Cyle Larin, siyah-beyazlıları pişman etti.

Oynadığı futbolla göz dolduran iyi oynamasına sevinen Beşiktaş Yönetimi, ucuza gidecek olmasına ise üzülüyor.

"BONSERVİSİ AZ""
Belçika'nın Zulte Waregem takımına kiralık olarak giden Kanadalı oyuncunun satış opsiyonunun 2.5 milyon euro olması, yönetimin, “Bonservisi çok daha fazla tutulmalıydı” diye hayıflanmasına neden oldu.

İstanbul’da iken, bazı takım arkadaşları yüzünden gece hayatına kapılan ve bu nedenle sahalarda kendini gösteremeyen Larin’in, Hollanda’da kendini sadece futbola verdiği gözlemlendi.

GELECEK PARAYLA TRANSFER
Opsiyon hakkının Zulta Waregem kulübünde olması nedeniyle bu futbolcuyu geri alması çok zor olan Beşiktaş Yönetimi, Larin’in sezon sonunda gitmesi halinde, buradan gelecek 2.5 milyon euroyu, yaz transfer döneminde kullanacak.

"KEŞKE KİRALANMASAYDI"
Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın “Keşke kiralanmasaydı” dediği Larin için, Hollanda ekibinin satış opsiyonunu kullanacağı ifade edildi.

Öte yandan devre arası transfer döneminde forvet transferleri için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş Yönetimi, bonservisli oyuncu yerine kiralama seçeneği bulunan isimler üzerinde duracak.

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