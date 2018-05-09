'Beşiktaş Güneş'i asla bırakmasın'

Mehmet Yılmaz

UCUZ ATLATTI AMA G.SARAY GÖZTEPE MAÇINDA TUR ATAR

Akhisar kazandığı penaltıyı kullanmayı başarabilseydi, G.Saray’ın Akhisar’dan bir puanla dönmesi bile zor olabilirdi. Bu sezon kazandığı maçların önemli bölümünde de zaten Muslera’nın performansı önemli rol oynadı. Bundan sonraki iki

maçtan birini kaybetmesi lazım ki ben buna ihtimal vermiyorum. Malatya maçını rahat kazanır, Göztepe maçına tur atmaya gider diye düşünüyorum.

FENERBAHÇE’NiN GENLERiNE AYKIRI FUTBOL OYNATIYOR

KOCAMAN taraftar konusunda söylediklerinde haklı. Taraftar iki sezondur taraftar gibi davranmıyor. “Yenilsen de yensen de” diye şarkı söylüyorlar ama böyle geleceklerse stada hiç gitmeseler daha iyi. Bunda önemli neden F.Bahçe’nin genlerine aykırı bir futbol oynanıyor olması ve F.Bahçe taraftarının seyretmekten zevk alacağı yıldızların sahada olmaması. O zaman stada gitmezsiniz olur, biter. Gidiyorsan, destekleyeceksin.

GÜNEŞ DEVAM ETSiN ANCAK HATALARINI DA GÖRMELİDİR

Güneş, Beşiktaş’ta görev yaptığı süre içinde hep başarılı oldu. Bu sezon şampiyonluğu elde edemedi belki ama Şampiyonlar Ligi performansı olağanüstü iyiydi. Beşiktaş yönetimi Güneş’ten vazgeçmemeli. Güneş de bu sezon nerede hata yaptığını sakin kafayla düşünürse bundan yararlanacak olan Beşiktaş olur.

BU AYIP DEĞiL, ARDA TURAN PSiKOLOJiK DESTEK ALMALI

Arda’nın ciddi bir mental desteğe ihtiyacı olduğu uzun süredir biliniyor. Barcelona’ya kadar gitti ama bunu taşıyamadı. Orada barınamadı, buraya da sığmıyor. Bunu aşmak elbette mümkün ama bizim futbol düzenimizde böyle bir oyuncuyu

yeniden kazanacak yönetim zihniyeti de yok. Onun için bunu kendisi yapmalı, bir mentor ile çalışmalı, psikolojik destek almalı. Bunu yapmak ayıp değil, yapanı küçültmez, tam tersine büyütür.

KUPANIN GELiP GELMEYECEĞi AYKUT KOCAMAN’A BAĞLI

BU sezon ligdeki iki maçta da favori F.Bahçe’ydi, kazanan Akhisar oldu. Kupada da durum değişmeyebilir. Değiştirecek şey Kocaman olacak. İki maçı niye kaybetti? Bunu değerlendirmeyi başarabildiyse F.Bahçe kupayı alır. Yoksa kupa da gider, onun etkisiyle Şampiyonlar Ligi şansı da. Akisar yabana atılamaz oldugunu G.Saray maçında da gösterdi. Kupadan eledi, ligde de az kalsın canını fena yakacaktı. Favori yok.

GENÇLERBiRLiĞi, LiGDEN DÜŞMEYİ HiÇ HAK ETMEDi

DÜŞMEYİ hiç hak etmeyen biri varsa o da Gençlerbirliği. Ama asıl ironi Osmanlı düşerken, Melih Gökçek’in kişisel hırslarına kurban edilen Ankaragücü’nün Süper Lig’e geri dönmesi olacak





Uğur Vardan

TERiM DE DEPLASMANLARA ÇÖZÜM BULAMADI

Terim de G.Saray’ın ‘deplasman problemleri’ne çare bulamadı. Bulamayacak da; çünkü bu takımın dertleri belli. Ama sadece bir deplasman kaldı. Malatya maçını en büyük gücü olan seyirciyle oynanacak ve geriye bir tek Göztepe deplasmanı

kalıyor. Şampiyonluk için bir puan da yetebilir.

F.BAHÇE TARAFTARI, VALBUENA GiBi ‘iNCECi’ FUTBOLCU iSTER

Kocaman’ın sistemiyle F.Bahçe’nin genleri uyuşmuyor. Taraftar, verimli İtalyan anlayışını sevmiyor; hücumcu, oyunu hep karşı tarafa yıkan, bol golü arzulayan, Valbuena gibi ‘inceci’lerle donatılmış bir kadro istiyor. Bence bir süre

futbolumuzdan uzak durmalı. Çünkü sistemde kalıp da sistem dışı davranmak mümkün olmayan bir denklem. Sistem Kocaman’ı “Kan yok kardeşim” gibi tuhaf bir noktaya itti. Kodlarına dönmesi için bu ligden uzaklaşması İyi olur.

ŞENOL GÜNEŞ KALSIN ANCAK SiNiRLERiNE DE HÂKiM OLSUN

Herhangi bir coğrafyadan bir futbolsevere “2 şampiyonluk kazandırmış, 1 sezon da ilk 4’e sokmuş ve Avrupa’da tarih yazmış bir hocanız var, yollar mısınız?” diye sorsak, şaşkınca bakmaktan başka ne cevap verebilir ki? Devam etmeli ama artık anlaşıldı ki Güneş, sinir harbine yenik düşen bir yapıya sahip. Bunun takımdan ziyade ona zarar verdiği de malum.

ARDA TURAN BiR ÇiN TAKIMINA GİTMELi AMA BUNU YAPMAZ

Basit bir faul, hayat denklemini çözdü. Bir zamanların futbolumuzun umut aşısı ve örnek ismi, ne hale geldi! Bu tepki bir çöküşün de ifadesiydi. Arda Turan mesela bir Çin takımına gitsin ve uzun bir süre buradaki bağlarından uzak bir hayat sürsün ama sanmıyorum.

F.BAHÇE FAVORİM ANCAK FiNAL PENALTILARA DA KALABİLİR

FENERBAHÇE favori ama finaller tek maçlık ve günkü şartlarla kazanan, favoriler olmayabilir. Akhisar bu sezon Fenerbahçe’yi belki de şampiyonluktan eden takımdı. Bu, Fenerbahçe için özel bir motivasyon kaynağı olur mu bilmiyorum. Penaltılar bile izleyebiliriz.

GENÇLER GERi DÖNER DE PEKi OSMANLI DÖNEBiLiR Mi?

Daha matematik olarak düşmediler ama! Osmanlı’nın da düşme olasılığına sahip olması ironiyi daha da artırıyor. Gençler, elbette genleri ve gelenekleri itibariyle düşse bile geri dönmeye aday ama Osmanlı düşerse muhtemelen futbol iklimimizden belli bir süre sonra silinecek. Ben klasiklerden yanayım; ligimizin de ‘asli’ temsilcileriyle yola devam etmesi daha güzel diye düşünüyorum. Keşke Kocaeli, Sakarya, Altay hatta Zonguldak da ligi şenlendirse...

Uğur Meleke

iŞiN BiTTiĞiNi BEN HiÇ SÖYLEMEDiM

Ben zaten hiçbir zaman işin bittiğini düşünmedim, söylemedim. Kupayı F.Bahçe kazanır ve lig beşinciliği anlam kazanırsa hesaplar değişebilir; zira Trabzon, Göztepe ve Sivas bir anda Avrupa’nın kıyısında olacaklar. Galatasaray’ın Göztepe’yle, Fenerbahçe’nin Konya’yla, Beşiktaş’ın Osmanlı ve Sivas’la maçları var. 60 saat sonra Diyarbakır’da hem kupanın hem ligin kaderi netleşebilir bence.

KOCAMAN iLE MOURINHO AYNI DURUMDA

Jose Mourinho da İngiltere’de her maçtan sonra yapıyor benzer açıklamaları. Halbuki lig ikinciliğinin ve Federasyon Kupası’nın kıyısındalar. Mourinho tabelada ikinci ama Klopp ve Pochettino’nun futbolu zevk veriyor, onunki değil. O yüzden de taraftarın kalbini kazanamıyor. Aykut Kocaman’ın durumu da Mourinho’yla hemen hemen aynı.

GÜNEŞ’iN TEK EKSiĞi KRiZ YÖNETiMi

Şüphesiz etmeli... Süper Lig'de üst üste 2 şampiyonluğa, UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final ve UEFA

Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya bu teknik adamla, bu ekiple yürüdü Beşiktaş. Bir projenin içindeler ve daha fazlasını yapabilecek potansiyelleri var. Şenol Güneş’in bu üç yıldaki tek eksiği kriz yönetimi oldu; işler kötü gittiğinde, Kiev’de, Münih’te, Seyrantepe’de ve Kadıköy’de 10 kişi kaldıklarında daha soğukkanlı olabilirlerdi. Bu da pekâlâ geliştirilebilir bir departman...

ARDA’NIN GÖRÜNTÜSÜ SÜRPRiZ DEĞiL

Başakşehir’e (ya da aslında İBB’ye) tüm kamuoyunun sempatisini kazandıran unsur, kolej takımı havalarıydı. Çalışkan teknik adamlarıyla, düşük bütçeleri ve yetiştirdikleri/geliştirdikleri oyuncularla kazanmışlardı hepimizin kalbini. Ne zaman bu duygudan saptılar, o zaman kamu desteğini de kaybettiler. Arda’nın bu noktaya geleceğini de hepimiz üzülerek seziyorduk. Kimseye sürpriz olmadı sanırım bu görüntü.

FENERBAHÇE iÇiN FiNAL KOLAY OLMAYACAK

Akhisar, bu yıl büyük takımların antitezi gibi. Fenerbahçe’yi her 2 maçta yendiler. Galatasaray’a karşı deplasmanda iki kez 2 farklı öne geçtiler. Trabzon’a 6 attılar. İki bek Ömer-Lopes ekstrası ve defans yapmayı bilen kenar hücumcularıyla enteresan bir sinerji yakaladılar. Fenerbahçe için kolay bir maç olmayacak ama tabii Diyarbakır’da ev sahibi gibi hissedecektir sarı lacivertliler. En büyük avantajları o.

ViTRiN YAPANI HEMEN SATARSAN OLACAĞI BU

Sadece Serdar Gürler ve Aydın Karabulut’la sözleşme yenileseler, bu 2 adam geçen sezon olduğu gibi 2’şer-3’er maç kazandırsa, şu anda bu soruyu yanıtlamıyor olacaktık. “Azıcık ritim tutturan her adamı markete koy ve hemen marketten onun muadilini bul” stratejisi, sürdürülebilir bir strateji değil. ‘Kadro istikrarı’ da Ankara’da bir semt değil! Gençlerbirliği’nin eski bir altyapı sporcusu ve taraftarı olarak, küme düşmeyi hak ettiğimizi düşünüyorum.

Mehmet Arslan

GÖZTEPE MAÇI DA HiÇ KOLAY OLMAYACAK

Tabii ki Galatasaray'ın ayağı titrer ve titreyecek de. Bakmayın siz futbol sevgisinden çok futbol da komplo teorilerine bayılanların sözlerine. Kim şampiyon olursa olsun, anasının ak sütü gibi helal bir şampiyonluk kazanacak. Galatasaray için son iki maç, özellikle de Göztepe maçı hiç de kolay olmayacak.

BU YIL KAYBEDiLiRSE TARAFTARIN PAYI BÜYÜK

Tribündeki taraftar sayısına ve Fenerbahçe’nin şampiyon olduğu yıllarda yarattığı müthiş enerjiye bir bakın bir de bu sezona. Ne yazık ki Aykut Kocaman tespitinde çok haklı. Bu yılın kaybedilmesinde (eğer kaybedilirse) taraftarın negatif

anlamda büyük payı var.

ŞENOL GÜNEŞ, 3. YIL TEORiSiNi YIKMALIDIR

Kesinlikle devam etmeli. Şenol Güneş, son derece başarılı bir teknik adam. Benfica’nın efsanevi teknik adamı Bela Guttman, “3. yıl ölümcüldür” der, iki yıl üst üste şampiyonluk yaşayan ve üçüncü yıl göreve devam eden teknik adamlar için. “Bir teknik adamın bir takımda görev süresi 3 yıl olmalıdır” diye de ekler Bela Guttman. Bu düşünceyi doğrulayan örnekler olduğu gibi, aksi durumu ortaya koyan örnekler de var ki birisi halihazırda şampiyonluğa koşan Fatih Terim. Galatasaray'da üst üste 4 yıl şampiyonluk yaşadı. Ben Şenol Güneş’in ve Beşiktaş’ın da Bela Guttman'ın bu teorisini yıkacağı- na inananlardanım.

SUÇU, ARKASINDA BÜYÜK CAMiA OLMAMASI

Aslında Arda hiçbir yere koşmuyor. Bu soruyu “Türkiye nereye koşuyor” diye sormalı çünkü herkes elini Arda üzerinden yıkıyor. Evet, Arda yanlış yaptı. Bu konuda hemfikiriz. Ama elinizi vicdanınıza koyarak söyleyin, Arda Turan bir camiaya; Galatasaray’a, Beşiktaş’a veya Fenerbahçe’ye ait olsaydı bugün söylenenlerin tam tersi söylenmiş olacaktı. Arda’nın tek suçu şu anda büyük bir takım forması giymemiş olması! Yaptığı yanlış olduğu için değil, büyük bir takımın camiasını arkasına alamadığı için bugün linç ediliyor. Dönün Süper Lig’in tarihine de bir bakın, Arda’nın yaptığı eylemlerin katbekat fazlasını yapanlar nasıl alkışlanmış, nasıl efsane haline getirilmiş görün..

KUPA FiNALiNDE BENiM FAVORiM FENERBAHÇE

Bela Guttman’ın yukarıda hatırlattığım meşhur sözünü biraz değiştirerek, finalle ilgili düşüncemi açıklıyayım: 90 dakika ölümcüldür ne olacağını hiç bilemezsiniz ama benim favorim tabii ki Fenerbahçe.

GENÇLER TEK ADAMLIĞIN SIKINTISINI ÇEKTi

Gençlerbirliği’ne çok üzüldüm ancak şu da bir gerçek: Eğer camialar sadece tek bir adama bağlı olurlarsa, gelecekleri de ne yazık ki o tek adamın kaderi ile doğru orantılı oluyor. İlhan Cavcav hayattayken de buna dikkat çekiliyordu. Gençlerbirliği buna çözüm üretememenin sıkıntısını yaşıyor. Ankaragücü’ne gelince... Çok sevindim, hoşgeldin lige Ankaragücü, güzellikler getirdin...