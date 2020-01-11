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Haber Giriş: 11.01.2020 - 09:32,Son Güncelleme:/

Beşiktaş, Guilherme transferinde sona yaklaştı!

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Beşiktaş, Guilherme transferinde sona yaklaştı!

Beşiktaş, devre arası transfer döneminin ilk hamlesini Yeni Malatyaspor'dan Guilherme ile yapmaya hazırlanıyor.

Devre arası transfer döneminin sessiz takımlarından Beşiktaş, ilk transferini Guilherme ile yapıyor. Sabah gazetesinin haberine göre akşam saatlerinde Yeni Malatyaspor yönetimi ile Beşiktaşlı yöneticilerin bir araya geldiği ve iki takımın Guilherme transferinde anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Guilherme'nin transferi konusunda hem Beşiktaş'tan hem de Yeni Malatyaspor'dan gün içersinde bir açıklama bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta açıklamalarda bulunan Guilherme, Malatya'da çok mutlu olduğunu ancak transfer işleriyle menajerinin ilgilendiğini söylemişti. Sarı siyahlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın da Guilherme'nin Beşiktaş ile görüştüğünü doğrulamıştı.

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