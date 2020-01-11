Beşiktaş, Guilherme transferinde sona yaklaştı!

Devre arası transfer döneminin sessiz takımlarından Beşiktaş, ilk transferini Guilherme ile yapıyor. Sabah gazetesinin haberine göre akşam saatlerinde Yeni Malatyaspor yönetimi ile Beşiktaşlı yöneticilerin bir araya geldiği ve iki takımın Guilherme transferinde anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Guilherme'nin transferi konusunda hem Beşiktaş'tan hem de Yeni Malatyaspor'dan gün içersinde bir açıklama bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta açıklamalarda bulunan Guilherme, Malatya'da çok mutlu olduğunu ancak transfer işleriyle menajerinin ilgilendiğini söylemişti. Sarı siyahlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın da Guilherme'nin Beşiktaş ile görüştüğünü doğrulamıştı.

Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...