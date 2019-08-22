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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
22.08.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

Beşiktaş - Göztepe maçında muhtemel 11'ler! Sakat ve cezalılar...

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Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'yi konuk edecek olan Beşiktaş, taraftarı önünde 3 puan arıyor. Ligi ilk haftasında Sivasspor deplasmanından 3-0'lık yenilgiyle dönen siyah-beyazlılar, sezonun ilk iç saha maçında hata yapmak istemiyor.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'na Sivas deplasmanında aldığı 3-0'lık mağlubiyetle başlayan Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarına hafta boyunca basına kapalı şekilde devam etti. Ligin ilk iç saha maçında taraftarıyla buluşacak olan siyah-beyazlılar, Göztepe karşısında hata yapmak istemiyor. Abdullah Avcı'nın ekibinde bu maç öncesinde Atiba Hutchinson, Burak Yılmaz ve Enzo Roco'nun sakatlıkları bulunuyor. Göztepe'de ise eksik yok. Ligin ilk haftasına sahasındaki Antalyaspor mağlubiyetiyle başlayan Göztepe de bu maçta ligdeki ilk puanlarını toplamak istiyor.

70. randevu

İki ekip daha önce Beşiktaş'ın ev sahipliğinde 35 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar taraftarı önündeki bu maçların 22'sini kazanırken 10 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Göztepe, deplasmanda 3 kez galibiyete uzandı. Bu maçla birlikte iki ekip toplamda 70. kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar oynanan mücadelelerde de Beşiktaş'ın büyük üstünlüğü bulunuyor. Rakibini 37 kez mağlup etmeyi başaran Beşiktaş, 11 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 21 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

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Taraftardan destek çağrısı

Beşiktaş taraftarı, Göztepe maçı öncesinde sosyal medyadan destek çağrısı yaptı. Ligde alınan Sivasspor mağlubiyeti sonrasında takımın ayağa kalkmasını isteyen siyah-beyazlılar, 'Destek zamanı' diyerek Göztepe maçı öncesinde birlik mesajı verdi. Süper Lig'de haftanın açılış maçını Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak.

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ

Karius - Gökhan, Medel, Ruiz, Rebocho, Oğuzhan, Dorukhan, Boyd, Ljajic, Lens (Quaresma), Güven

SAKAT: Burak Yılmaz, Enzo Roco, Atiba Hutchinson, Domogoj Vida*

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: VOLVO 1903 C - 875 TL, VOLVO 1903 B - D - 825, VOLVO 1903 A - E - 750, VIP - 750, 1. Kategori - 265 TL, 2. Kategori - 250, 3. Kategori - 225 TL, 4. Kategori - 215 TL, 5. Kategori - 180, 6. Kategori - 165 TL; 7. Kategori - 110 TL, 8. Kategori - 100 TL, Misafir - 100

GÖZTEPE

Beto - Gassama, Sanneh, Titi, Leo, Poko, Castro, Deniz, Serdar, Yasin, Eren

SAKAT: Cameron Jerome 

CEZALI: Yok

Beşiktaş - Göztepe maçında muhtemel 11ler Sakat ve cezalılar...

Beşiktaş - Göztepe maçında muhtemel 11ler Sakat ve cezalılar...

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