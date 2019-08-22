Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor'a 3-0 yenilen Beşiktaş, 2. haftada İzmir ekibi Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takım, Vodafone Park'ta taraftarlarının karşısına bu sezon ilk kez resmi bir karşılaşmada çıkacak. Peki, Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş ile Göztepe, yapacakları maçla Süper Lig'de 51. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlardan 25'ini Beşiktaş, 9'unu Göztepe kazandı. İşte, Beşiktaş Göztepe maçına ilişkin ayrıntılar...
Beşiktaş, 23 Ağustos Cuma akşamı (yarın) 90 gün sonra Vodafone Park'ta resmi bir karşılaşma yapacak. Siyah-beyazlı ekip ile Göztepe arasında saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşmayı beIN SPORTS kanalından canlı yayınlayacak.
90 GÜN SONRA TARAFTARIN ÖNÜNDE
Beşiktaş, bir resmi maçta 90 gün sonra İstanbul'daki taraftarlarının karşısına çıkacak.
Son olarak geçen sezon Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'yı 24 Mayıs'ta konuk eden siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 3-2 kazanmıştı.
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı da Vodafone Park'ta ilk kez bir maçta takımın başında yer alacak.
Takımın yeni transferleri Douglas Pereira Dos Santos, Pedro Rebecho, Tyler Boyd, Victor Ruiz de siyah-beyazlı taraftarların önünde ilk maça çıkmak için forma bekleyecek.
BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ VAR
Siyah-beyazlıların sezon başı hazırlık kampında sakatlanan Loris Karius, takımla çalışmalarına başladı.
Alman kaleci, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde Göztepe karşısında forma giyebilecek.
Beşiktaş'ta Göztepe karşılaşması öncesi Burak Yılmaz, Domagoj Vida, Atiba Hutchinson ve Enzo Roco'nun sakatlıkları bulunuyor.
Burak Yılmaz, Hutchinson ve Roco, sezon öncesi kamp çalışmalarında sakatlanırken, Sivasspor maçında sakatlanan Vida da yarınki karşılaşmada görev alamayacak.
Kırmızı kart cezası nedeniyle Demir Grup Sivasspor karşısında görev alamayan Jeremain Lens'in cezası bitti.
Lens, geçen sezon Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile yaptığı son lig maçında kırmızı kart görmüştü.
51. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER
Beşiktaş ile Göztepe, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 51. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 50 maçtan 25'ini Beşiktaş, 9'unu Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş'ın, Göztepe'ye 80-46 üstünlüğü bulunuyor.
Geçen sezonun ilk yarısında İzmir'deki maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. İkinci yarıda İstanbul'daki müsabakada ise gülen taraf 1-0'lık skorla Beşiktaş oldu.
Beşiktaş ile Göztepe, İstanbul'da 26. kez karşılaşacak.
Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 25 lig maçında Beşiktaş 15, Göztepe 3 galibiyet aldı, 7 müsabaka da berabere bitti. Siyah-beyazlıların 47 golüne, sarı-kırmızılılar 22 golle yanıt verdi.
İKİ EKİP ARASINDA FARKLI SOKARLAR
Beşiktaş ile Göztepe arasında geride kalan maçlarda en farklı skora siyah-beyazlılar imza attı.
2001-2002 sezonunda İzmir'de yapılan maçtan Beşiktaş 6-0 galip ayrıldı.
Göztepe ise toplam 9 kez yendiği rakibi karşısında 1968-1969 sezonunda evinde 3-0 galip geldi.
Öte yandan, 2002-2003 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 7-3 kazandığı maç, filelere giden toplam 10 golle ligdeki 50 randevu içinde en yüksek skorlu müsabaka olarak kayıtlara geçti.
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