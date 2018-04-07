Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Ligde 28. hafta maçları öncesi Beşiktaş 53 puanla üçüncü, Göztepe ise 40 puanla sekizinci sırada bulunuyor. Rakibini 15 yıl sonra İstanbul'da konuk edecek Beşiktaş, sezonun ilk yarısında İzmir'deki maçı 3-1 kazandı.

Siyah-beyazlı takım, Göztepe karşısına kart cezalısı ve sakat beş oyuncusundan yoksun çıkacak. Aytemiz Alanyaspor maçında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşen Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup'un yanı sıra cezası, kırmızı kart cezası devam eden Ricardo Quaresma bu akşamki mücadelede forma giyemeyecek. Quaresma'nın, Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından aldığı 5 maçlık cezası bu karşılaşmayla sona erecek. Beşiktaş'ın devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Vagner Love da sakatlığı sebebiyle oynayamayacak. Diğer yandan, sarı kart cezaları nedeniyle Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyen Adriano Correia ve Gary Medel, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde Göztepe karşısında sahaya çıkacak.



Gökhan Gönül'ün durumu belirsiz

Dizindeki sakatlık sebebiyle tedavisi devam eden Gökhan Gönül'ün durumu belirsizliğini koruyor. Teknik direktör Güneş, son antrenmanda takımdan ayrı koşu yapan deneyimli sağ bek hakkındaki kararını maç saatinde verecek.



Evinde 40 maçtır yenilmiyor

Beşiktaş, Göztepe karşısında Süper Lig'de iç sahadaki namağlup serisini sürdürmeye çalışacak. Evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, sonraki 40 lig karşılaşmasında rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 40 karşılaşmada 33 galibiyet ve 7 beraberlikle 106 puan topladı. Bu maçların 33'ünü Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 26 galibiyet aldı, 7 kez berabere kaldı.

Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman saat kaçta?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında bu akşam Göztepe'yi ağırlayacak. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Siyah-beyazlı ekip, yeni stadı Vodafone Park açıldıktan sonra ligde evinde 33 maçtır yenilgi yüzü görmedi. Beşiktaş, 11 Nisan 2016’da kapılarını açan yeni stadında oynadığı 33 lig maçında 26 galibiyet, 7 beraberlik aldı. Ligde daha önce 47 kez karşı karşıya geldiği siyah-beyazlıları 8 kez mağlup eden sarı-kırmızılılar, rakibi karşısında son galibiyetini 2001-02 sezonunda elde etti. İnönü Stadı’nda Mkhalele ve Mehmet Önür’ün golleriyle kazanan Göztepe, şampiyonluk yolunda Beşiktaş’a büyük darbe vurmuştu. İzmir temsilcisi, rakibiyle deplasmanda oynadığı son müsabakayı ise tarihi bir skorla kaybetti.

Beşiktaş’ın 100’üncü kuruluş yıl dönümünde İnönü Stadı’nın çimlerine çıkan Göztepe, 90 dakika bitiminde 7-3’lük skorla İzmir’e döndü. Beşiktaş ve Göztepe arasında son 7 lig maçı bir hayli gollü geçti. 1999-2000 sezonunda 14 sene sonra Süper Lig’e yükselen İzmir ekibi, o yıl İstanbul’da Beşiktaş’a 2-1 kaybederken, Atatürk Stadı’ndaki müsabakayı da 4-2 kaybetti. Göztepe 2001-02’de ise evinde Beşiktaş’a 6-0’lık skorla boyun eğdi, İnönü’de ise 2-1 kazandı. 2002-03’te de futbolseverler iki takımın maçlarında bol gol seyretti. Göztepe ile Beşiktaş İzmir’de 2-2 berabere kalırken, rövanş ise 7-3 bitti. Bu sezonun ilk yarısında Bornova Stadı’nda oynanan karşılaşmada galip gelen taraf 3-1’lik skorla Beşiktaş oldu.

Siyah-beyazlılarda son 2 sezonda Şenol Güneş’in yardımcılığını yapıp şampiyonluklar yaşayan Göztepe’nin çalıştırıcısı Tamer Tuna, zorlu deplasmandan istedikleri skoru alacak güçte olduklarını ifade etti. Maçta 2 bin 200 Göztepeli de tribünde olacak. Sarı-kırmızılılar 80 TL’den satışa çıkan biletleri 8 dakikada tüketti.

Traore belirsiz

Vodafone Park’ta bu akşam Beşiktaş’a konuk olacak Göztepe’de sakat ve cezalı futbolcuların çokluğu can sıkıyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan stoperler Kadu ve Hakan’ın yanı sıra orta saha Atakan ve eski Beşiktaşlı golcü Ömer İstanbul’a götürülmeyecek. Göztepe’de kart cezalıları kanat oyuncusu Gouffran ile defans Kosanovic de takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Geçen haftaki Kasımpaşa sınavında sol üst baldırından sakatlanarak oyuna devam edemeyen sol bek Traore’nin durumu da belirsiz. Hafta içinde takımla idmanlara katılamayan Fildişi Sahilli oyuncunun oynaması da zor görünüyor.

İki takım Süper Lig tarihinde 47 kez karşılaştı. Beşiktaş bu maçların 23'ünü kazanırken, sadece sekiz kez mağlup oldu. Beşiktaş evinde Göztepe ile oynadığı 23 maçın 13'ünü kazandı. Ancak siyah beyazlılar, İzmir temsilcisini ağırladığı son 11 maçın sadece dördünden galip ayrılabildi. İki takımın İstanbul'da oynadığı son Süper Lig maçı Beşiktaş'ın 7-3'lük galibiyetiyle tamamlandı. Bu, Göztepe'nin Süper Lig tarihinde en fazla gol yediği iki maçtan biri. Beşiktaş, Süper Lig'de evinde 40 maçtır kaybetmiyor.

İki takım arasındaki istatistikler

Bu, Süper Lig'de halen devam eden en uzun iç saha yenilmezlik serisi ve aynı zamanda Beşiktaş'ın 1989-1992 arasında kulüp rekoru kırdığı 51 maçlık süreçten bu yana en uzun serisi. Evindeki son yedi maçını da kazanan Beşiktaş, Vodafone Park'taki en uzun galibiyet serisini yaşıyor. Beşiktaş evinde oynadığı son sekiz maçın beşinde kalesini gole kapattı ve sadece üç gol yedi. Göztepe, Süper Lig'deki son 11 maçının sadece ikisini kazanabildi. Göztepe ligdeki son altı deplasman maçını kazanamadı. Sarı kırmızılı ekip, Süper Lig'in ikinci yarısında deplasmanda maç kazanamayan üç takımdan biri. Göztepe, Süper Lig'de İstanbul takımlarıyla oynadığı son 16 maçta galip gelemedi ve son yedi maçını kaybetti.

Bu, İzmir ekibinin İstanbul temsilcilerine karşı en uzun mağlubiyet serisi. Ayrıca Göztepe bu maçı da kazanamazsa en uzun galip gelememe serisini yakalamış olacak. Göztepe'nin ligde bir İstanbul takımını yendiği son maç Beşiktaş deplasmanıydı. Bu rekabette oynanan son altı maçta toplam 33 gol atıldı. Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynadığı son üç maçta toplam üç gol atıldı. Beşiktaş bu sezon Süper Lig'in en fazla şut çeken takımı. Ancak Beşiktaş, ligde bu sezon sadece üç takımdan daha iyi gole çevirme oranı elde edebildi. Beşiktaş, Süper Lig'deki son üç maçında toplam 46 şut çekti, bunların 11'inde isabet buldu ve iki gol atabildi. Bu sezon Süper Lig'de en fazla maçta kalesini gole kapatan iki takımdan biri Beşiktaş. Beşiktaş bu sezon ligde Galatasaray ile birlikte savunma oyuncularından en fazla gol katkısı alan iki takımdan biri.

Göztepe bu sezon Süper Lig'de duran toplardan en fazla gol bulan takım. Göztepe'nin deplasmanda attığı son dokuz golün beşi duran toplardan geldi. Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta ligin ikinci yarısında attığı gollerin yarısı Talisca'dan geldi. Talisca, aynı zamanda ligin ikinci yarısında Bafetimbi Gomis'ten sonra en fazla gol atan ikinci oyuncu. Göztepe'nin ligde attığı son yedi golün beşi ve son dört golün tamamı Demba Ba'dan geldi. Ba, bu beş golüyle takımının ikinci yarıda topladığı puanların %70'ini tek başına üstlendi.