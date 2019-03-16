Beşiktaş, Göztepe ile Süper Lig'de oynadığı son 22 maçın sadece ikisinde yenildi. Göztepe ile Beşiktaş arasında oynanan son sekiz Süper Lig maçında toplam 41 gol atıldı. Beşiktaş, Süper Lig'de Göztepe'yi ağırladığı 24 maçın 21'inde yenilmedi ve bu maçların 20'sinde gol atmayı başardı. Beşiktaş, tarihinde toplam 2000., Vodafone Park'taki ise 50. Süper Lig maçına çıkıyor. Göztepe'nin Süper Lig tarihinde en fazla gol attığı ve en fazla gol yediği rakibi Beşiktaş.

Beşiktaş ile Göztepe, İstanbul'da 25. kez karşılaşacak

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 24 lig maçında Beşiktaş 14, Göztepe 3 galibiyet aldı, 7 müsabaka da berabere bitti. Siyah-beyazlıların 46 golüne, sarı-kırmızılılar 22 golle yanıt verdi. Geçen sezon İstanbul'daki maçı Beşiktaş 5-1 kazandı.



Son 11 maçta 50 gol atıldı



İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 11 maçta fileler toplam 50 kez havalandı. Taraflar arasındaki bu karşılaşmalarda Beşiktaş 34, Göztepe ise 16 kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş-Göztepe rekabetindeki son 11 randevuda maç başına gol ortalaması 4,5 olarak gerçekleşti.

Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman saat kaçta?

Beşiktaş Göztepe maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.



Farklı skorlar



Beşiktaş ile Göztepe arasında geride kalan maçlarda en farklı skora siyah-beyazlılar imza attı. 2001-2002 sezonunda İzmir'de yapılan maçtan Beşiktaş 6-0 galip ayrıldı. Göztepe ise toplam 9 kez yendiği rakibi karşısında 1968-1969 sezonunda evinde 3-0 galip geldi. Öte yandan, 2002-2003 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 7-3 kazandığı maç, filelere giden toplam 10 golle ligdeki 49 randevu içinde en yüksek skorlu müsabaka olarak kayıtlara geçti.

İstatistikler

Bu sezon Süper Lig deplasmanlarında Göztepe'den daha az puan toplayabilen tek takım Akhisarspor. Aynı zamanda Akhisarspor ile birlikte deplasmanda en fazla mağlup olan iki ekipten biri olan Göztepe, geçen sezonun tamamında yedi dış saha maç kaybetmişti. Bu maçta, bu sezon Süper Lig'in en fazla isabetli şut atan takımı ile en az isabetli şut atan ekibi karşı karşıya gelecek. Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de en fazla gole sebep olan hata yapan takım. Göztepe ise bu sezon ligde gole sebep olan hata yapmayan tek ekip.

Burak Yılmaz, Beşiktaş formasıyla bu sezon ilk lig maçına çıktığından bu yana siyah beyazlıların evinde attığı dokuz golün altısına doğrudan katkıda bulundu. Göztepe'nin bu sezon Süper Lig'de deplasmanda attığı 11 golün beşi Yasin Öztekin'den geldi. Yasin bu sezon dış sahada en fazla gol atan üçüncü oyuncu.

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de tüm sezonlarda yer alan Beşiktaş, bu akşam 2000. maçını oynayacak. Beşiktaş, Süper Lig'de çıktığı 1999 maçta 1080 galibiyet, 553 beraberlik, 366 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 3254 gol atan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 1686 gol gördü.

Ligde ilk maçını 21 Şubat 1959 tarihinde Alsancak Stadı'nda Altay ile oynayan Beşiktaş, Nazmi Bilge'nin attığı gollerle mücadeleyi 2-1 kazandı. Bu arada Galatasaray ile Fenerbahçe ise Süper Lig'de 2000. maçlarına iki hafta önce çıkmıştı. Ligin ilk sezonu olan 1959'da, gruplarını lider bitiren Fenerbahçe ile Galatasaray finale kaldı. Bu iki takım rövanşlı oynanan final maçlarında mücadele ettiği için lig tarihinde Beşiktaş'tan ikişer maç daha fazla yaptı.



15 şampiyonluk kazandı



Beşiktaş, ligde 15 şampiyonluk sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı ekip 1959'da başlayan ligde 13 kez şampiyon olurken, 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarında Türkiye Ligi şampiyonu olduğuna ve bu şampiyonlukların TFF Yıldız Kriterine dahil edilmesine karar verilmesi sebebiyle toplam şampiyonluk sayısı 15'e yükseldi.



Şampiyonluk hasreti 14 sezon sürdü



Siyah-beyazlı takım, ligde 14 sezon şampiyonluğa hasret kaldı. Beşiktaş, 1966-1967 sezonunda kazandığı şampiyonluğun ardından 14 sezon şampiyonluk sevinci yaşayamazken, bu hasretini 1981-1982 sezonunda bitirdi.



En uzun süre yenilmezlik rekoru



Beşiktaş, lig tarihine geçen birçok rekoru elinde bulunduruyor. Siyah-beyazlıların ligdeki dikkati çekici unvanlarından biri, en uzun süre yenilmeyen ekip özelliği taşıması oldu. Ligde 1990-1991 sezonunun 25. haftasında Ankara'da Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilen Beşiktaş, sonraki 5 haftada mağlubiyet almadı. 1991-1992'de 30 karşılaşma sonunda namağlup şampiyonluğunu ilan eden siyah-beyazlı ekibin bu serisi, tam 48 hafta sonra, 1992-1993 sezonunun 13. haftasında Galatasaray'a 3-1 yenilerek sona erdi.



Üst üste en çok maç kazanan takım



Ligde bir sezonda üst üste en çok maç kazanma rekoru da Beşiktaş'a ait. Siyah-beyazlılar, 1959-1960 sezonunda 10 ila 22. haftalarda üst üste 13 maç kazandı, bu rekora şimdiye kadar ulaşan takım çıkmadı.



Namağlup tek şampiyon



Ligde şimdiye kadar sadece iki takım sezonu yenilgisiz kapatabilirken bu başarıdan birini Beşiktaş gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı ekip, 1991-1992 sezonunda 30 maçta yenilgi almadan şampiyonluğa ulaştı ve bunu başaran ilk ve tek takım oldu. Galatasaray ise 1985-1986 sezonunda 36 maçta yenilgi yüzü görmemesine karşın ligi şampiyon Beşiktaş'ın ardından averajla ikinci sırada tamamladı.



En farklı galibiyet rekoru



Süper Lig'deki en farklı skorlu galibiyet de Beşiktaş'ın elinde bulunuyor. Siyah beyazlılar, 1989-1990 sezonun 6. haftasında, 15 Ekim 1989 tarihinde İstanbul'da oynanan Adana Demirspor maçını 10-0 kazanarak tarihe geçti. Bu tarihi karşılaşmada Beşiktaş'ın gollerini Ali Gültiken (4), Metin Tekin (3) ve Feyyaz Uçar (3) atarken, mücadele siyah-beyazlı taraftarların uzun süre dillerinden düşürmediği besteye konu olmuştu.



"Derbi kralı" Beşiktaş



Beşiktaş, bir sezonda tüm derbileri kazanan tek takım olarak tarihe ismini yazdırmayı başardı. Siyah-beyazlılar, Rumen teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde şampiyonluğa ulaştıkları 2002-2003 sezonunda Fenerbahçe'yi 1-0 ve 2-0, Galatasaray'ı her iki maçta 1-0'lık sonuçlarla geçerek, 4 derbi maçı da kazandı. Beşiktaş aynı zamanda bu 4 maçta kalesini gole kapatarak ayrı bir rekora imza attı.



Seyirci rekoru da Beşiktaş'ta



Lig tarihinde seyirci rekoru da Beşiktaş'ın oynadığı karşılaşmada kırıldı. Siyah-beyazlıların 2013-2014 sezonunun 5. haftasında Galatasaray'ı 22 Eylül 2013 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk ettiği ve 3-0 hükmen mağlup olduğu mücadeleyi 76 bin 127 biletli seyircinin izlediği açıklanırken, bu rakam rekor olarak kayıtlara geçti. Eski rekor, 70 bin 125 biletli seyirciyle 2003-2004 sezonunda, 21 Eylül 2003 tarihinde yine aynı statta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe (2-2) derbisinde kırılmıştı.