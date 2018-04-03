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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
03.04.2018 - 11:48, Son Güncelleme:

Beşiktaş-Göztepe bilet fiyatları açıklandı

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Beşiktaş-Göztepe bilet fiyatları açıklandı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında 7 Nisan Cumartesi günü saat 19.00’da Vodafone Park’da Göztepe ile karşılaşacak. Biletler 3 Nisan Salı günü saat 11.00 itibariyle satışa sunulacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları belli oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

Mücadelenin bilet fiyatlarıyla ilgili Beşiktaş'ın resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

Biletimi nereden satın alabilirim?

Biletinizi www.passo.com.tr , Vodafone Park bilet satış gişesi, N’Kolay Satış Noktaları, Passo Akıllı Telefon Uygulaması ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden satın alabilirsiniz.

Kaç adet bilet satın alabilirim?

Göztepe karşılaşması için bir kişi kendisi ile birlikte toplam beş kişi adına (5 adet) bilet satın alabilir.

Passolig kartım henüz elime ulaşmadı, maça nasıl girerim?

Passolig kartınız henüz elinize ulaşmadıysa tek maçlık geçiş kartınızı Vodafone Park Bilet Satış Gişesi’nden teslim alabilir ya da akıllı telefonunuzdan Passo uygulamasını indirerek stadyuma giriş yapabilirsiniz.

Kombinemi sezon içerisinde kaç maç transfer etme hakkım var?

Vodafone Park’dan kombinesi olan taraflarımız, 2017 – 2018 futbol sezonu içerisinde kombinelerini 6 maçla sınırlı olmak kaydıyla devir etme hakkına sahiplerdir.

Kombine transfer hakkım doldu, ne yapabilirim?

Kombine transfer hakkını dolduran taraftarlarımız, gidemeyecekleri her bir karşılaşma için kombinelerini kulübümüze devir edebilirler.

Maça gidemeyeceğim kombinemi nasıl değerlendirim?

Kombineniz var ve Göztepe karşılaşmasına gelemeyecekseniz kombinenizi kulübümüze devir edebilirsiniz. Devri yapılan kombinenin kulübümüz tarafından satılmasının ardından passo.com.tr hesabınıza bilet ücretinin %47’si para puan olarak aktarılacaktır. Biriken para puanlar, bir sonraki sezon kombine yenilemenizde size indirim avantajı sağlayacaktır.

*Kombine koltuğun kulübümüz tarafından satılabilmesi için BJK tarafından satışa sunulan aynı kategorideki koltukların tükenmesi gerekmektedir.

Gazi / Engelli Tribün bilet talebini nasıl yaparım?

Engelli ve Gazi taraftarlarımız, bilet taleplerini Engelli Bilet Talep Formu’nu eksiksiz doldurarak yapabilecektir.

Engelli tribün bileti, Vodafone Park engelli tribün kapasitesiyle sınırlı olduğundan 3 Nisan Saat 11.00 itibariyle yapılacak talepler sırası ile dikkate alınarak bilet yüklemeleri yapılacaktır.

Engelli tribün biletlerinden faydalanacak taraftarların BJK logolu Passolig kartları olması gerekmektedir.

* Gazi BJK taraftarlarımız, engelli talep formunun “Engellilik Oranı” bölümüne gazi olduklarını belirtmek için “Gazi” yazıp formu tamamlamaları gerekmektedir.

Taraftarlarımızın engellilik durumunu belirten belgeleri yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Engelli belgesi yanında olmayan taraftarlar stadyuma alınmayacaktır. (Fanatik)

En Çok Oynanan Bahis
  • 121Beşiktaş - Göztepe
    3
    MS1
    1,20
    851kez oynandı
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Bilet fiyatları

Kategori 1 : 245TL

Kategori 2 : 225TL

Kategori 3 : 195TL

Kategori 4 : 170TL

Kategori 5 : 150TL

Kategori 6 : 135TL

Kategori 7 : 90TL

Kategori 8 : 80TL

VIP : 650TL

1903 A-E BLOK : 650TL

1903 B - D BLOK : 700TL

1903 C BLOK : 750TL

0-6 yaş arası çocuklar ücretsizdir.

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