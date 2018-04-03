Beşiktaş-Göztepe bilet fiyatları açıklandı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında 7 Nisan Cumartesi günü saat 19.00’da Vodafone Park’da Göztepe ile karşılaşacak. Biletler 3 Nisan Salı günü saat 11.00 itibariyle satışa sunulacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları belli oldu.
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe ile karşılaşacak.
Mücadelenin bilet fiyatlarıyla ilgili Beşiktaş'ın resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;
Biletimi nereden satın alabilirim?
Biletinizi www.passo.com.tr , Vodafone Park bilet satış gişesi, N’Kolay Satış Noktaları, Passo Akıllı Telefon Uygulaması ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden satın alabilirsiniz.
Kaç adet bilet satın alabilirim?
Göztepe karşılaşması için bir kişi kendisi ile birlikte toplam beş kişi adına (5 adet) bilet satın alabilir.
Passolig kartım henüz elime ulaşmadı, maça nasıl girerim?
Passolig kartınız henüz elinize ulaşmadıysa tek maçlık geçiş kartınızı Vodafone Park Bilet Satış Gişesi’nden teslim alabilir ya da akıllı telefonunuzdan Passo uygulamasını indirerek stadyuma giriş yapabilirsiniz.
Kombinemi sezon içerisinde kaç maç transfer etme hakkım var?
Vodafone Park’dan kombinesi olan taraflarımız, 2017 – 2018 futbol sezonu içerisinde kombinelerini 6 maçla sınırlı olmak kaydıyla devir etme hakkına sahiplerdir.
Kombine transfer hakkım doldu, ne yapabilirim?
Kombine transfer hakkını dolduran taraftarlarımız, gidemeyecekleri her bir karşılaşma için kombinelerini kulübümüze devir edebilirler.
Maça gidemeyeceğim kombinemi nasıl değerlendirim?
Kombineniz var ve Göztepe karşılaşmasına gelemeyecekseniz kombinenizi kulübümüze devir edebilirsiniz. Devri yapılan kombinenin kulübümüz tarafından satılmasının ardından passo.com.tr hesabınıza bilet ücretinin %47’si para puan olarak aktarılacaktır. Biriken para puanlar, bir sonraki sezon kombine yenilemenizde size indirim avantajı sağlayacaktır.
*Kombine koltuğun kulübümüz tarafından satılabilmesi için BJK tarafından satışa sunulan aynı kategorideki koltukların tükenmesi gerekmektedir.
Gazi / Engelli Tribün bilet talebini nasıl yaparım?
Engelli ve Gazi taraftarlarımız, bilet taleplerini Engelli Bilet Talep Formu’nu eksiksiz doldurarak yapabilecektir.
Engelli tribün bileti, Vodafone Park engelli tribün kapasitesiyle sınırlı olduğundan 3 Nisan Saat 11.00 itibariyle yapılacak talepler sırası ile dikkate alınarak bilet yüklemeleri yapılacaktır.
Engelli tribün biletlerinden faydalanacak taraftarların BJK logolu Passolig kartları olması gerekmektedir.
* Gazi BJK taraftarlarımız, engelli talep formunun “Engellilik Oranı” bölümüne gazi olduklarını belirtmek için “Gazi” yazıp formu tamamlamaları gerekmektedir.
Taraftarlarımızın engellilik durumunu belirten belgeleri yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Engelli belgesi yanında olmayan taraftarlar stadyuma alınmayacaktır. (Fanatik)
Bilet fiyatları
Kategori 1 : 245TL
Kategori 2 : 225TL
Kategori 3 : 195TL
Kategori 4 : 170TL
Kategori 5 : 150TL
Kategori 6 : 135TL
Kategori 7 : 90TL
Kategori 8 : 80TL
VIP : 650TL
1903 A-E BLOK : 650TL
1903 B - D BLOK : 700TL
1903 C BLOK : 750TL
0-6 yaş arası çocuklar ücretsizdir.
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