Beşiktaş golcüsünü buldu! Transfer rakamı...
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yeni golcüsünü buldu ve teklifini sundu...
Bein Sports'un duyurduğu transfer hamlesinde Beşiktaş'ın golcü oyuncu Bas Dost'a yıllık 4 milyon Euro, imza parası olarak da 4 milyon Euro önerdiği ifade edildi.
MENAJERİ KONUŞMUŞTU...
Öte yandan Sporting Lizbon’la kontratını fesheden Bas Dost’un, Türkiye haklarını elinde bulunduran menajeri Mithat Halis geçtiğimiz günlerde oyuncunun transferine dair şunları söylemişti:
"UEFA burada makul bir bonservis bedeli belirleyecek. Bu oyuncunun geçen sezon bonservis bedeli 20-25 milyon Euro civarındaydı."
Tecrübeli menajer, "Türkiye'ye gelir mi?" sorusuna, "Olabilir ama oyuncuyu çok isteyen var." yanıtını verdi.
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