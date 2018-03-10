Beşiktaş ile Gençlerbirliği 90. randevuda.. İki takım arasında geride kalan lig maçlarından 50'sini Beşiktaş kazandı, Gençlerbirliği 8 kez galip geldi. Beşiktaş, rakibiyle yaptığı son 14 lig maçından 6'sını kazanabildi. Gençlerbirliği, deplasmandaki tek galibiyetini 2000 yılında aldı



Beşiktaş ile Gençlerbirliği, bu akşam yapacakları maçla Süper Lig'de 90. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 50 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 8 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Beşiktaş'ın 142 golüne Gençlerbirliği 62 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçı Gençlerbirliği 2-1 kazandı. Öte yandan iki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde eşleşti. Rakibini İstanbul'da 3-1, Ankara'da da 1-0 yenen Beşiktaş, turu geçen taraf oldu.

Beşiktaş Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş Gençlerbirliği maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak



BEŞİKTAŞ SON MAÇLARDA ZORLANIYOR



Beşiktaş, Gençlerbirliği ile yaptığı son 14 lig maçından 6'sını kazanabildi. İki ekip arasındaki son 14 karşılaşmada Beşiktaş 6, Gençlerbirliği 3 galibiyet aldı, 5 maç da berabere sonuçlandı.



GENÇLERBİRLİĞİ DEPLASMANDA BİR KEZ KAZANDI



Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, ev sahibi olduğu müsabakalarda daha belirgin biçimde gösterdi. Siyah-beyazlılar, evinde yaptığı 44 lig maçının 29'unu kazanırken, sadece bir kez yenildi, 14 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında deplasmanda tek galibiyetini 2000-2001 sezonunda, 2 Aralık 2000 tarihinde 3-0'lık skorla aldı. Beşiktaş, iç sahada 79 gol attı, rakibinin 24 golüne engel olamadı. Geçen sezon İstanbul'daki müsabakayı Beşiktaş 3-0 kazandı. Öte yandan siyah-beyazlılar, 1993-1994 sezonunda cezası nedeniyle Bursa'da yapılan maçtan 3-0 galip ayrıldı. Ayrıca, 2014-2015 sezonunda, stadının yapımı aşamasında Ankara'daki Osmanlı Stadı'nda ağırladığı rakibini 2-1 mağlup etti.



EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER



Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000'de de 4-0'lık sonuçlarla aldı. Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-0 yenerek, rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı.

BEŞİKTAŞ VE GENÇLERBİRLİĞİ ARASINDAKİ İSTATİSTİKLER

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, Süper Lig'deki 90. randevularına hazırlanıyor. Beşiktaş, bundan önceki 89 maçın 50'sini kazandı ve sadece sekiz kez mağlup oldu. Gençlerbirliği ilk yarıdaki maçta Beşiktaş'ı mağlup etmişti. Alkaralar tarihlerinde sadece bir kez Beşiktaş'ı aynı sezon içinde hem iç sahada, hem de deplasmanda yenmeyi başarabildi. Beşiktaş, Gençlerbirliği ile evinde oynadığı 44 ligde maçının 29'unu kazandı ve rakibine sadece bir kez mağlup oldu. Gençlerbirliği'nin Beşiktaş deplasmanındaki tek galibiyeti Aralık 2000'de gelmişti.

Beşiktaş, Süper Lig'de evinde 38 maçtır kaybetmiyor. Bu, Süper Lig'de halen devam eden en uzun iç saha yenilmezlik serisi ve aynı zamanda Beşiktaş'ın 1989-1992 arasında kulüp rekoru kırdığı 51 maçlık süreçten bu yana en uzun serisi. Beşiktaş aynı zamanda ligde halen devam eden en uzun yenilmezlik serisinin de sahibi. Son iki maçını kazanan siyah beyazlılar, bu sezon ligde sadece bir kez arka arkaya üç maç kazanabildi. Gençlerbirliği ligdeki son 11 maçının sadece birinde mağlup oldu ancak bu maçlarda dört galibiyet elde edebildi. Gençlerbirliği deplasmanda beş maçtır kaybetmiyor ve Trabzonspor'un ardından ligde deplasmandaki en uzun ikinci yenilmezlik serisinin sahibi. Buna karşılık, Gençlerbirliği ligdeki son 12 deplasman maçının sadece birini kazanabildi; o maçta da rakibi ligin sonuncusu Karabükspor'du. Bu galibiyet, aynı zamanda Gençlerbirliği'nin bu sezon ligdeki tek deplasman galibiyetiydi. Gençlerbirliği'nin ligde son iki sezonda elde ettiği toplam beş deplasman galibiyetinin tamamı puan tablosunda o haftalarda 15. ve daha alt sıralarda yer alan takımlara karşı geldi. Gençler, ilk 10 sırada yer alan bir takımı deplasmanda en son Şubat 2016'da mağlup edebilmişti.

Beşiktaş bu sezon Başakşehir ve Fenerbahçe ile birlikte kornerlerden en fazla gol bulan üç takımdan biri. Ancak Gençlerbirliği, bu sezon köe vuruşlarından kalesinde en az gol gören iki ekipten biri. Şenol Güneş ile Ümit Özat teknik direktör olarak Süper Lig'de dört kez karşı karşıya geldi. Güneş bu maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Beşiktaş bu sezon iç sahada ligin en az gol yiyen iki takımından biri. Gençlerbirliği ise deplasmanda kalesinde en fazla gol gören üçüncü ekip. Beşiktaş ligin ikinci yarısında Galatasaray'ın ardından en fazla gol atan ikinci takım. Gençlerbirliği ise ligin ikinci yarısında sadece Başakşehir'den daha fazla gol yedi. Gençlerbirliği bu sezon ligin en fazla faul yapan takımı. Beşiktaş'ın Süper Lig'de attığı son dört golün tamamının asisti Alvaro Negredo'dan geldi. İspanyol oyuncu bu sezon Beşiktaş'ın resmi maçlarda en fazla gol katkısı yapan ismi. Ryan Babel, Süper Lig'de Gençlerbirliği ile karşılaştığı beş maçta üç gol attı. Gençler, Babel'in ligde en fazla gol attığı dört rakibinden biri. Gençlerbirliği'nin ligde attığı son dört golün tamamında Jailton ve Abdul Khalili'nin direkt katkısı var.