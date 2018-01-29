Beşiktaş'ta gözler Türkiye Kupası'na çevrildi. Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda 30 Ocak Salı günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı çeyrek final ilk maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, dün Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanan maçta forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve şut çalışması gerçekleştirdi. İdman, yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi. Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Beşiktaş Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş Gençlerbirliği maçı 30 Ocak Salı akşamı oynanacak. Karşılaşma A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Serkan Çınar'ın yöneteceği mücadele saat 20:30'da başlayacak.



Şenol Güneş ve Pepe, UEFA'nın video çalışmasına katıldı



Öte yandan, teknik direktör Şenol Güneş ile tecrübeli futbolcu Pepe, UEFA'nın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Şampiyonlar Ligi için özel olarak gerçekleştirdiği video çalışmasının çekimlerinde yer aldı. Güneş ile Pepe'nin UEFA'ya verdiği özel röportaj ve gerçekleştirilen çekim, şubat ayında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçlar öncesinde yayımlanacak.

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda 30 Ocak Salı günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı çeyrek final ilk maçının hazırlıklarına başladı. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koşu ve koordinasyon hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, top kapma oyunundan sonra çift kale maç yaptı.

Tedavilerine devam edilen Elvis Manu ve kaleci Nihat Şahin, takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Kart cezalısı Petar Skuletic'in forma giyemeyeceği Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak kırmızı-siyahlılar, idmanın ardından İstanbul'a gidecek.