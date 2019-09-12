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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
12.09.2019 - 14:17, Son Güncelleme:

Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1,5 saate yakın sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve top kontrolü çalışmalarının yanı sıra taktik programın yer aldığı bölümle devam etti. Antrenman, yarı sahada yapılan taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi.

İdmana, özel program uygulanan Burak Yılmaz, salonda çalışan Oğuzhan Özyakup ile arka adalesinde sorun bulunan Dorukhan Toköz katılmadı.

ABD'li kanat oyuncusu Tyler Boyd dışında milli takımlarda bulunan tüm futbolcular takıma katılırken, Adem Ljajic, yenilenme çalışması yaptı.

Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Siyah-beyazlı kafile, daha sonra özel uçakla Gaziantep'e hareket edecek.

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- Karius ödülünü aldı

Almanya Futbol Elçisi organizasyonu tarafından 2018'in "Almanya Futbol Elçisi" seçilen Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, ödülünü aldı.

Karius'a ödülünü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde organizasyonun yönetim kurulu üyesi Roland Bischof takdim etti. 

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Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürdü

 

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