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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
14.09.2019 - 09:39, Son Güncelleme:

Beşiktaş, Gazişehir deplasmanında! iddaa'da galibiyetlerine...

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Beşiktaş, Gazişehir deplasmanında! iddaa'da galibiyetlerine...

Misli.com’da Canlı Bahis oynayarak futbol zevkinizi arttıracağınız mücadelede, milli maç arasından önce oynadığı son maçta evinde 2 puan kaybeden Beşiktaş, ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep ile deplasmanda karşılaşıyor.

GAZİŞEHİR FK - BEŞİKTAŞ

- Son olarak kadrosuna Arsenal’den Mohamed Elneny ve Sporting Lizbon’dan Abdoulay Diaby’yi katan Beşiktaş’ta sakat olan Oğuzhan Özyakup’un yanı sıra, yabancı oyuncu kuralı nedeniyle Jeremain Lens bu maçta kadroya alınmadı.

- İyileşen Atiba Hutchinson ise deplasman kafilesinde kendine yer buldu.

- Son 2 maçında 4 puan toplayan ev sahibinde ise golcü Kayode cezası, Muğdat Çelik ise sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- İki ekip daha önce Türkiye Kupası’nda 5 kez karşılaşırken, Beşiktaş bu maçların 4’ünü kazandı.

- Beşiktaş, Süper Lig’de deplasmanda oynadığı son 8 maçta da kalesinde gol gördü.

- Maçın hakemi Halil Umut Meler, geçen sezon Süper Lig’de en çok penaltı kararı veren hakemdi. (12 kez)

Beşiktaş, Gazişehir deplasmanında iddaada galibiyetlerine...

- Beşiktaş son 8 maçının 7'sini kazanamadı. Bu karşılaşmaların 5’inde ise gol bulamadı.

- Gazişehir Gaziantep'i çalıştıran Sumudica'nın takımları, Süper Lig’de çıktığı son 16 maçta da gol yedi.

- Beşiktaş, Süper Lig'de ilk yarısını önde bitirdiği son 65 maçın 60'ını kazandı. 2 kez Kasımpaşa ve 1 kez de Fenerbahçe’ye puan kaybetti.

- Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, Süper Lig'de çıktığı 32 maçta 40 gol yedi.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

- Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih konuk ekip Beşiktaş’ın galibiyeti. Bu maça bahis yapan üyelerin önemli çoğunluğu Beşiktaş’ın deplasmanda maçı alacağını ön görmüş ve 1,80'lik iddaa oranıyla kuponlarına eklemiş...

- Misli.com üyelerinin ilgi gösterdiği diğer tercihler ise 2.5 ÜST ve KG VAR olarak dikkati çekiyor. 

MİSLİ.COM YAZARI EVREN GÖZ’ÜN TAHMİNİ İSE… 

Sahasında Rizespor ile berabere kalan Beşiktaş'ın Gazişehir deplasmanında mutlaka kazanması gerekiyor. Siyah beyazlılar, henüz oyun ritmini bulamamış rakibi karşısında 3 puana yakın olan taraf. İY/MS - 0/2 tercihi ideal kuponlara eklenebilir.

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