Beşiktaş, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile 5 Mayıs Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde siyah-beyazlılar; top kontrolü, pas, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrolü üzerinde durdu. Taktik programın ardından çift kale maç oynayan futbolcular, günü şut çalışmasıyla tamamladı.
Beşiktaş, derbinin hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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